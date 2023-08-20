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Украинцы против Мадрида. Жирона – Хетафе: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
(1 голосов)

Выйдет ли Довбик в старте?

Украинцы против Мадрида. Жирона – Хетафе: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий

UA-Футбол
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В матче второго тура чемпионата Испании "Жирона" и "Хетафе" встретятся на "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи". Украинцы каталонской команды Артем Довбик и Виктор Цыганков будут противостоять мадридскому клубу.

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Ла Лига, второй тур

10 августа, 20:00

"Жирона" - "Хетафе"

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В статье: Хетафе Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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