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Украинцы против Мадрида. Жирона – Хетафе: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Выйдет ли Довбик в старте?
Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий
В матче второго тура чемпионата Испании "Жирона" и "Хетафе" встретятся на "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи". Украинцы каталонской команды Артем Довбик и Виктор Цыганков будут противостоять мадридскому клубу.
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Ла Лига, второй тур
10 августа, 20:00
"Жирона" - "Хетафе"
Прямая трансляция: MEGOGO
Трансляція матчу Жирона - ХетафеСмотреть трансляцию
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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