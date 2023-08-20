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Басрелона - Кадис: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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Команда Хави стремится набрать свои первые три очка – смотреть прямую трансляцию

Басрелона - Кадис: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" не смогла в первом туре обыграть "Хетафе" и уже отстает от "Реала" на пять очков (сыграв на матч меньше). Победа над "Кадисом" – програма-минимум для команды Хави.

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Чемпионат Испании, второй тур

19 августа 2023. Барселона, “Олимпийский стадион им. Льюиса Кумпаньша”

“Барселона” 20:30 “Кадис”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

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Трансляція матчу Барселона - Кадіс
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В статье: телетрансляции Барселона Ла Лига Кадис Трансляция
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