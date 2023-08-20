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Басрелона - Кадис: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Команда Хави стремится набрать свои первые три очка – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" не смогла в первом туре обыграть "Хетафе" и уже отстает от "Реала" на пять очков (сыграв на матч меньше). Победа над "Кадисом" – програма-минимум для команды Хави.
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Чемпионат Испании, второй тур
19 августа 2023. Барселона, “Олимпийский стадион им. Льюиса Кумпаньша”
“Барселона” 20:30 “Кадис”
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Барселона - КадісСмотреть трансляцию
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