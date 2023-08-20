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Цыганков в старте, Довбик в запасе на матч с Хетафе

Испания
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Не увидим связи украинцев с 1 минуты

Цыганков в старте, Довбик в запасе на матч с Хетафе

Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий

Новина українською

В матче второго тура чемпионата Испании "Жирона" и "Хетафе" встретятся на "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи". Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут, Артем Довбик начнет матч на скамейке запасных.

В прошлом туре бывший форвард "Днепра-1" дебютировал за каталонский клуб. Связка украинцев сразу сработала и дала результат. Артем забил после флангового навеса Виктора.

25-летний вингер присоединился в ряды "Жироны" зимой 2023 года. Нападающий, которому недавно исполнилось 26, в клубе с 6 августа.

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В статье: Хетафе Виктор Цыганков Жирона Артем Довбык
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