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Цыганков в старте, Довбик в запасе на матч с Хетафе
Не увидим связи украинцев с 1 минуты
Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий
В матче второго тура чемпионата Испании "Жирона" и "Хетафе" встретятся на "Эстадио Мунисипаль де Монтиливи". Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут, Артем Довбик начнет матч на скамейке запасных.
В прошлом туре бывший форвард "Днепра-1" дебютировал за каталонский клуб. Связка украинцев сразу сработала и дала результат. Артем забил после флангового навеса Виктора.
25-летний вингер присоединился в ряды "Жироны" зимой 2023 года. Нападающий, которому недавно исполнилось 26, в клубе с 6 августа.
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