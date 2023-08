Примера. Жирона - Хетафе 3:0. Сделали то, что не удалось Барселоне

"Жирона" делом доказывает свои претензии на высокие места. После ничьей на "Аноэте" команда Мичела растоптала "Хетафе".

Синие вышли на поединок с большим количеством разрушителей и стремились всячески замедлять игру, но действовали чересчур узко. Как результат - на флангах каталонцы раз за разом находили свободные зоны.

Именно так на 14-й минуте был открыт счет: резкий перевод на Савио, тот чуть продвинулся, навесил на Эрреру - и Янхель вколотил мяч в ворота.

Этот гол де-факто сделал игру, ведь в дальнейшем "Хета" пришлось раскрываться, а он к этому был не готов. Никаких внятных атак - от синих был только сумбур. И так аж до свистка на перерыв.

Во втором тайме преимущество "Жироны" оперативно укрепил Стуани, и опять гол пришел после быстрого прорыва по левому флангу, только на сей раз ассистентом выступил Мигель Гутьеррес.

Прошло еще десять минут - и 37-летний Стуани после ляпа Давида Сории оформил дубль. Откуда, вы думаете, пришел гол? Правильно - снова левый фланг.

Наш Виктор Цыганков провел матч на противоположной бровке и, можно сказать, был в тени. Лишь однажды экс-динамовец мог претендовать на ассист, но неугомонный Стуани с его паса пробил прямо по центру. Артем Довбик? Он вышел при счете 3:0, когда игра была сделана, и не использовал один выход на ворота под углом.

1 - With his brace against Getafe, Cristhian Stuani ???????? became the first Girona player to score 50 goals in LaLiga (51 in total). In total, the Uruguayan has scored 34% of the Catalan side's top-flight goals (51/149). Idol. pic.twitter.com/DkFp6RRvSr