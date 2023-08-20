Примера. Жирона - Хетафе 3:0. Сделали то, что не удалось Барселоне

"Жирона" делом доказывает свои претензии на высокие места. После ничьей на "Аноэте" команда Мичела растоптала "Хетафе".

Синие вышли на поединок с большим количеством разрушителей и стремились всячески замедлять игру, но действовали чересчур узко. Как результат - на флангах каталонцы раз за разом находили свободные зоны.

Именно так на 14-й минуте был открыт счет: резкий перевод на Савио, тот чуть продвинулся, навесил на Эрреру - и Янхель вколотил мяч в ворота.

Этот гол де-факто сделал игру, ведь в дальнейшем "Хета" пришлось раскрываться, а он к этому был не готов. Никаких внятных атак - от синих был только сумбур. И так аж до свистка на перерыв.

Yangel Herrera es un Pitbull con una inteligencia futbolística abismal. Se está comiendo al bloque medio del Getafe en este segundo tiempo. Recital del venezolano #GironaGetafe pic.twitter.com/bPrEycWL3U — Jonay Amaro (@AmaroJonay) August 20, 2023

Во втором тайме преимущество "Жироны" оперативно укрепил Стуани, и опять гол пришел после быстрого прорыва по левому флангу, только на сей раз ассистентом выступил Мигель Гутьеррес.

Прошло еще десять минут - и 37-летний Стуани после ляпа Давида Сории оформил дубль. Откуда, вы думаете, пришел гол? Правильно - снова левый фланг.

Наш Виктор Цыганков провел матч на противоположной бровке и, можно сказать, был в тени. Лишь однажды экс-динамовец мог претендовать на ассист, но неугомонный Стуани с его паса пробил прямо по центру. Артем Довбик? Он вышел при счете 3:0, когда игра была сделана, и не использовал один выход на ворота под углом.

1 - With his brace against Getafe, Cristhian Stuani ???????? became the first Girona player to score 50 goals in LaLiga (51 in total). In total, the Uruguayan has scored 34% of the Catalan side's top-flight goals (51/149). Idol. pic.twitter.com/DkFp6RRvSr — OptaJose (@OptaJose) August 20, 2023

В таблице после победы у "Жироны" 4 очка, и это успех. У "Хетафе", в свою очередь, одно очко, добытое неделю назад против "Барселоны". Странно констатировать, но Мичел нашел способ пробить "автобус" Бордаласа, а вот Хави - нет.

2-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Хетафе" - 3:0

Голы: Эррера, 14. Стуани, 56, 65

"Жирона": Гассанига - Арнау (Эспиноса, 90), Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес - Алейш Гарсия - Цыганков, Эррера (Клуа, 90+1), Мартин (Торре, 84), Савио (Валери, 72) - Стуани (Довбик, 71)

"Хетафе": Сория - Суарес (Ривера, 88), Дуарте, Митрович (Порту, 59), Альварес - Максимович, Даконам - Иглесиас, Аленья (Сантьяго Гарсия, 66), Майораль (Лосано, 59) - Латаса

Предупреждения: Гассанига, 45+2, Мартин, 62 - Латаса, 7, Майораль, 28, Митрович, 29, Даконам, 50, Дуарте, 90+3