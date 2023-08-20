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Примера. Жирона - Хетафе 3:0. Сделали то, что не удалось Барселоне

Испания
(1 голосов)

Украинцы на вторых ролях

Примера. Жирона - Хетафе 3:0. Сделали то, что не удалось Барселоне

Фото: twitter.com/gironafc

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" делом доказывает свои претензии на высокие места. После ничьей на "Аноэте" команда Мичела растоптала "Хетафе".

Синие вышли на поединок с большим количеством разрушителей и стремились всячески замедлять игру, но действовали чересчур узко. Как результат - на флангах каталонцы раз за разом находили свободные зоны.

Именно так на 14-й минуте был открыт счет: резкий перевод на Савио, тот чуть продвинулся, навесил на Эрреру - и Янхель вколотил мяч в ворота.

Этот гол де-факто сделал игру, ведь в дальнейшем "Хета" пришлось раскрываться, а он к этому был не готов. Никаких внятных атак - от синих был только сумбур. И так аж до свистка на перерыв.

Во втором тайме преимущество "Жироны" оперативно укрепил Стуани, и опять гол пришел после быстрого прорыва по левому флангу, только на сей раз ассистентом выступил Мигель Гутьеррес.

Прошло еще десять минут - и 37-летний Стуани после ляпа Давида Сории оформил дубль. Откуда, вы думаете, пришел гол? Правильно - снова левый фланг.

Наш Виктор Цыганков провел матч на противоположной бровке и, можно сказать, был в тени. Лишь однажды экс-динамовец мог претендовать на ассист, но неугомонный Стуани с его паса пробил прямо по центру. Артем Довбик? Он вышел при счете 3:0, когда игра была сделана, и не использовал один выход на ворота под углом.

В таблице после победы у "Жироны" 4 очка, и это успех. У "Хетафе", в свою очередь, одно очко, добытое неделю назад против "Барселоны". Странно констатировать, но Мичел нашел способ пробить "автобус" Бордаласа, а вот Хави - нет.

2-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Хетафе" - 3:0

Голы: Эррера, 14. Стуани, 56, 65

"Жирона": Гассанига - Арнау (Эспиноса, 90), Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес - Алейш Гарсия - Цыганков, Эррера (Клуа, 90+1), Мартин (Торре, 84), Савио (Валери, 72) - Стуани (Довбик, 71)

"Хетафе": Сория - Суарес (Ривера, 88), Дуарте, Митрович (Порту, 59), Альварес - Максимович, Даконам - Иглесиас, Аленья (Сантьяго Гарсия, 66), Майораль (Лосано, 59) - Латаса

Предупреждения: Гассанига, 45+2, Мартин, 62 - Латаса, 7, Майораль, 28, Митрович, 29, Даконам, 50, Дуарте, 90+3

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В статье: Хетафе Жирона
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Комментарии (4)
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Romantíco777 (Alicante)
20.08.2023 в 22:55
Барса тоді смачно відсмоктала)))
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0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.08.2023 в 22:50
Заголовок автора отчёта о матче говорит за то, что человек очень плохо знает испанский футбол. Из прошлых матчей, за многие годы, где соперники с помощью арбитров, своей грубой игрой и затяжкой времени, всё-таки отбирали очки у Барселоны, на следующий матч выходили просто дохлые и, естественно, проигрывали матч. Очень часто - с крупныйм счетом, как сегодня. Пожелаю дебилам из гетафе вылететь лет на 10 в сегунду, чтобы поумнели.
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+2
-2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
20.08.2023 в 22:54
И возможно еще решили, что Жирона не Барса и смогут обойтись без автобуса.
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+1
0
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Баpceлиниуc
20.08.2023 в 22:45
Братья наши младшие отомстили ублюдкам!
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+1
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