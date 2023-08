Примера. Бетис - Атлетико 0:0. Про ворота все забыли

После яркого старта в 1-м туре "Атлетико" резко дал по тормозам. Его игра в Севилье - абсолютная нудятина.

Команда Диего Симеоне выставила пятерых защитников, двух опорных и играла на отбой при том, что "Бетис" далек от лучшей формы. Травмы Карвалью и Фекира; уходы Каналеса и Хуанми выхолостили состав севильцев.

Тем не менее, за весь первый тайм "Матрасники" ни разу даже не пробили в сторону ворот Руи Силвы - это 5-й такой матч мадридцев в каденцию Эль Чоло.

0 - For the fifth time under Diego Simeone, Atlético de Madrid failed to register a single shot in the first half of a LaLiga game, and for the first time since October 2022 against Athletic. Calm. pic.twitter.com/ADG48DlHni