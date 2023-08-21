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Примера. Бетис - Атлетико 0:0. Про ворота все забыли

Испания
(1 голосов)

Очень скучное зрелище

Примера. Бетис - Атлетико 0:0. Про ворота все забыли

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После яркого старта в 1-м туре "Атлетико" резко дал по тормозам. Его игра в Севилье - абсолютная нудятина.

Команда Диего Симеоне выставила пятерых защитников, двух опорных и играла на отбой при том, что "Бетис" далек от лучшей формы. Травмы Карвалью и Фекира; уходы Каналеса и Хуанми выхолостили состав севильцев.

Тем не менее, за весь первый тайм "Матрасники" ни разу даже не пробили в сторону ворот Руи Силвы - это 5-й такой матч мадридцев в каденцию Эль Чоло.

Да и после перерыва, когда "Атлетико" немного взбодрился, что он создал? Пара затяжных подходов с подачами в никуда? Один-единственный удар Эрмосо после углового прямо по центру ворот? Смешно.

Больше других разочаровали технари "Атлетико" - Депай постоянно терял мяч, а Гризманн и близко не вел игру, даже выпадал из нее.

Ненамного ярче атаковал и "Бетис". Хозяевам удался старт матча, и дважды они всерьез претендовали на гол, однако Абнер и Айосе промахнулись из неплохих позиций. При этом Сабали, Руибаль, Иско где-то полчаса доминировали на подборе, и казалось, что гол таки будет. Но, как уже говорилось, после перерыва "Атлетико" прибавил - и иллюзия исчезла.

Скучное зрелище. Не такой футбол хочется видеть в Ла Лиге, хотя оправдание у Симеоне есть. "Атлетико" провалился в защите против "Гранады" неделю назад, вот он и зацементировал тылы. Да, не нащупал баланс, но как иначе в спешке? Наверное, никак.

2-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Атлетико" - 0:0

"Бетис": Силва - Сабали, Песселья, Луис Фелипе, Абнер - Гвидо Родригес, Рока - Руибаль (Родри, 72), Иско (Крус, 82), Айосе Перес (Гуардадо, 84) - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 62)

"Атлетико": Облак - Аспиликуэта, Савич, Витсель, Эрмосо, Карраско (Самуэл Лино, 65) - Льоренте (Барриос, 46), де Пауль (Рикельме, 80), Лемар (Мората, 64) - Гризманн, Депай (Сауль, 64)

Предупреждения: Руибаль, 38, Иско, 51 - Савич, 43

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В статье: Атлетико (Мадрид) Бетис (Севилья)
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