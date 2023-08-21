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Глава федерации футбола Испании после победы на ЧМ поцеловал футболистку. Пришлось извиняться
У "пострадавшей" нет проблем со случившимся
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Borja B. Hojas
Глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес после победы сборной на женском чемпионате мира над Англией (1:0) поцеловал в губы Дженнифер Эрмосо. Эпизод попал на камеры.
В итоге Рубиалес принес извинения за свой поступок:
"Конечно, я ошибся, это произошло весьма спонтанно.
Факт в том, что я должен сожалеть. Это все, что произошло между мной и игроком. У нас двоих великолепные взаимоотношения, то же равно относится и к другим.
Я, безусловно, был неправ, я должен признать это, потому что в максимально эмоциональный момент – без какого-либо злого умысла, без какой-либо недобросовестности – случилось то, что произошло весьма спонтанно", – сказал глава RFEF.
Дженнифер также прокомментировала ситуацию:
"Это был совершенно спонтанный взаимный жест большой радости от победы на чемпионате мира. У нас с президентом прекрасные отношения, он безупречно вел себя со всеми нами, и это был естественный жест дружбы и благодарности.
Не нужно больше на этом зацикливаться – мы выиграли чемпионат мира и не собираемся отступать от того, что важно", – сказала нападающая сборной Испании.
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