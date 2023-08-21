Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Приглашали посмотреть тренировку. В Барселоне быстро открестились от желания подписать россиянина Захаряна
Говорят, что приглашали россиянина просто на экскурсию
фото из свободных источников
Пресс-атташе "Барселоны" Чеми Терес прокомментировал российским СМИ ситуацию, когда в клуб зимой якобы пытались пригласить полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна.
В каталоснском клубе открестились от якобы подписания и заявили, что Хави приглашал игрока якобы на экскурсию.
"Это было сообщение, в котором игроку предлагалось приехать в Барселону и просто посмотреть тренировку. Все, ничего большего", — сказал Терес.
Напомним, что этим летом Захарян стал игроком "Реала Сосьедад".
Сам игрок – этнический армянин, но родился и вырос в России, выступает за национальную команду страны. Тем не менее, СМИ после наложенных на РФС и Россию в целом футбольных санкций писали о том, что Захарян намерен получить паспорт Армении.
Barcelona wanted to sign Arsen Zakharyan this January. Xavi recorded video message for Arsen.— Hrach Khachatryan (@hrachoff) August 20, 2023
But due to financial issues, Barca left the race.#TransferNews #Barca pic.twitter.com/xrbTI6d7gD
Популярное сейчас
- Техдиректор Руха: Может нам проводить отдельный чемпионат Украины для команд, играющих в еврокубках?
- Шахтер может перехватить Русина у Сандерленда - Журналист
- СМИ назвали имя зарубежного тренера, с которым контактирует Днепр-1
- Примера. Жирона - Хетафе 3:0. Сделали то, что не удалось Барселоне
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО