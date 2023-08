Приглашали посмотреть тренировку. В Барселоне быстро открестились от желания подписать россиянина Захаряна

Пресс-атташе "Барселоны" Чеми Терес прокомментировал российским СМИ ситуацию, когда в клуб зимой якобы пытались пригласить полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна.

В каталоснском клубе открестились от якобы подписания и заявили, что Хави приглашал игрока якобы на экскурсию.

"Это было сообщение, в котором игроку предлагалось приехать в Барселону и просто посмотреть тренировку. Все, ничего большего", — сказал Терес.

Напомним, что этим летом Захарян стал игроком "Реала Сосьедад".

Сам игрок – этнический армянин, но родился и вырос в России, выступает за национальную команду страны. Тем не менее, СМИ после наложенных на РФС и Россию в целом футбольных санкций писали о том, что Захарян намерен получить паспорт Армении.

Barcelona wanted to sign Arsen Zakharyan this January. Xavi recorded video message for Arsen.



But due to financial issues, Barca left the race.#TransferNews #Barca pic.twitter.com/xrbTI6d7gD