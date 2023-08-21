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Приглашали посмотреть тренировку. В Барселоне быстро открестились от желания подписать россиянина Захаряна

Испания
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Говорят, что приглашали россиянина просто на экскурсию

Приглашали посмотреть тренировку. В Барселоне быстро открестились от желания подписать россиянина Захаряна

фото из свободных источников

Новина українською

Пресс-атташе "Барселоны" Чеми Терес прокомментировал российским СМИ ситуацию, когда в клуб зимой якобы пытались пригласить полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна.

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В каталоснском клубе открестились от якобы подписания и заявили, что Хави приглашал игрока якобы на экскурсию.

"Это было сообщение, в котором игроку предлагалось приехать в Барселону и просто посмотреть тренировку. Все, ничего большего", — сказал Терес.

Напомним, что этим летом Захарян стал игроком "Реала Сосьедад".

Сам игрок – этнический армянин, но родился и вырос в России, выступает за национальную команду страны. Тем не менее, СМИ после наложенных на РФС и Россию в целом футбольных санкций писали о том, что Захарян намерен получить паспорт Армении.

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В статье: Барселона Арсен Захарян война с россией
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Источник:
sport24

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