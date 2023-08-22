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Барселона отменила питание на базе для игроков резервной команды ради сокращения расходов

Испания
(1 голосов)

В клубе считают, что это были неоправданные расходы

Барселона отменила питание на базе для игроков резервной команды ради сокращения расходов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran SantiagoChris Ricco - UEFA/UEFA

UA-Футбол
Новина українською

По информации Relevo, в "Барселоне" решили отказаться от услуг сторонней компании, готовившей питание для игроков резервной команды.

Ранее футболисты "Барселоны Атлетик", которую тренирует Рафаэль Маркес, могли после тренировки остаться на завтрак или обед у "Ла Масии". Это было необязательно, но клуб оказывал такую услугу.

Однако из-за сложной экономической ситуации "Барса" решила отказаться от этой практики. В клубе считают, что это были неоправданные расходы, потому что не все футболисты оставались на еду.

Отмечается, что сам Маркес предпочитал, чтобы игроки после утренней тренировки шли домой, чтобы они могли отдохнуть и расслабиться перед следующими занятиями.

Ранее СМИ сообщали, что "Барселона" отменит такси для учащихся в академии ради сокращения расходов и пустит автобус.

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В статье: Барселона
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Источник:
relevo

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Комментарии (5)
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Баpceлиниуc
22.08.2023 в 15:32
Такси... На автобусе поездят, дармоеды!
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+1
0
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Баpceлиниуc
22.08.2023 в 15:24
Не, ну всё правильно, когда скрутно, то так и делают, а чё.
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+1
0
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Campеón
22.08.2023 в 15:33
тобі самому не смішно? навіть у нас на заводі столовка для співробітників працює. Я снідаю і обідаю тут, а вечеря переважно кафе або рест. Після такої ганебної для барси новини я ще більше став гордитися за наш завод
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0
0
Dr. House (Поділля)
22.08.2023 в 14:14
Бідні прорашистські шлємазли
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+2
-5
avatar
Баpceлиниуc
22.08.2023 в 15:26
Тьху на тебе, чмошнику.
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+1
0

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