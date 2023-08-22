Президент Сосьедада: Клуб следил за Захаряном с 2019-го

Президент "Реал" Сосьедад Хокин Аперрибай рассказал, что клуб интересовался Арсеном Захаряном ещё с 2019-го. Исапанцы подписали россиянина за сумму близку к 13 миллионам евро.

"Насколько я знаю, "Реал Сосьедад" следит за Арсеном с 2019 года, у клуба было 33 отчета, мы видели много его матчей. Уже летом 2022-го мы интересовались насчет возможности его трансфера.

Стало ясно, что он больше всего интересует нас в полузащите, когда мы узнали, что (Давид) Сильва не сможет продолжить карьеру", – сказал президент клуба.