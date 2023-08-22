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Президент Сосьедада: Клуб следил за Захаряном с 2019-го
Недавно клуб подписал россиянина
Фото: twitter.com/RealSociedad
Президент "Реал" Сосьедад Хокин Аперрибай рассказал, что клуб интересовался Арсеном Захаряном ещё с 2019-го. Исапанцы подписали россиянина за сумму близку к 13 миллионам евро.
"Насколько я знаю, "Реал Сосьедад" следит за Арсеном с 2019 года, у клуба было 33 отчета, мы видели много его матчей. Уже летом 2022-го мы интересовались насчет возможности его трансфера.
Стало ясно, что он больше всего интересует нас в полузащите, когда мы узнали, что (Давид) Сильва не сможет продолжить карьеру", – сказал президент клуба.
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