  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Защитник Барселоны возвращается к тренировкам после травмы
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Барселоны возвращается к тренировкам после травмы

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Мартинес этим летом перебрался в стан каталонцев

Защитник Барселоны возвращается к тренировкам после травмы

football-espana

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Барселоны" Иньиго Мартинес должен вернуться к полноценным тренировкам в эту среду, 23 августа, сообщает Sport.es.

32-летний испанец этим летом перебрался в стан каталонцев в качестве свободного агента из "Атлетика" Бильбао, но пропустил начало сезона из-за травмы стопы.

В сезоне-2022/23 Мартинес сыграл за басков 18 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

По теме
yellow-arrow
Испанская футбольная федерация проведет внеочередное собрание из-за поведения главы организации
yellow-arrow
Основной в 16: новый вундеркинд Барселоны уже бьет рекорды Ла Лиги
yellow-arrow
Андерлехт арендовал полузащитника Севильи
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Иньиго Мартинес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде