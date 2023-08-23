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Защитник Барселоны возвращается к тренировкам после травмы
Мартинес этим летом перебрался в стан каталонцев
football-espana
Защитник "Барселоны" Иньиго Мартинес должен вернуться к полноценным тренировкам в эту среду, 23 августа, сообщает Sport.es.
32-летний испанец этим летом перебрался в стан каталонцев в качестве свободного агента из "Атлетика" Бильбао, но пропустил начало сезона из-за травмы стопы.
В сезоне-2022/23 Мартинес сыграл за басков 18 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
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Источник:sport.es
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