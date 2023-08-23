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Испанская футбольная федерация проведет внеочередное собрание из-за поведения главы организации
Рубиалеса требуют уволить
Фото: rfef.es
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) проведет внеочередную генеральную ассамблею в пятницу. Мероприятие состоится на стадионе "Сьюдад-дель-Футбол" в Лас-Росасе.
Причиной станет поступок главы RFEF Луиса Рубиалеса, который изобразил непристойный жест рядом с королевой Испании Летисией и ее 16-летней дочерью Софией (еще до церемонии награждения Рубиалес держался за пах, празднуя победу Испании).
А также во время церемонии награждения после победы испанок в финале женского Чемпионата Мира поцеловал футболисту Дженнифер Эрмосо.
Скандал приобрел большой масштаб и привлекает внимание большого количества испанцев и все больше раздается призывов об увольнении Рубиалеса.
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