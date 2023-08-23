Испанская футбольная федерация проведет внеочередное собрание из-за поведения главы организации

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) проведет внеочередную генеральную ассамблею в пятницу. Мероприятие состоится на стадионе "Сьюдад-дель-Футбол" в Лас-Росасе.

Причиной станет поступок главы RFEF Луиса Рубиалеса, который изобразил непристойный жест рядом с королевой Испании Летисией и ее 16-летней дочерью Софией (еще до церемонии награждения Рубиалес держался за пах, празднуя победу Испании).

А также во время церемонии награждения после победы испанок в финале женского Чемпионата Мира поцеловал футболисту Дженнифер Эрмосо.

Скандал приобрел большой масштаб и привлекает внимание большого количества испанцев и все больше раздается призывов об увольнении Рубиалеса.