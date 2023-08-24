Реал сделает предложение по Мбаппе в последние дни трансферного окна - источник

По информации footmercato, "Реал" сделает предложение "ПСЖ" по трансферу Мбаппе в последние дни трансферного окна. Сообщается, что "ПСЖ" планирует получить за Килиана не менее 150 млн. евро.

Известно, что Мбаппе и "ПСЖ" пришли к определенному компромиссу в вопросах будущего игрока. Ранее руководство французского клуба заявляло, что не отпустит бесплатно футболиста в 2024 году, поскольку это навредит команде.

Ранее Мбаппе вернулся в основной состав "ПСЖ". Он забил в ворота "Тулузы" (1:1) в первом матче по возвращении.

До этого руководство парижан отстраняло 24-летнего француза из-за отказа продлевать контракт или покинуть команду в летнее трансферное окно.

Действительное соглашение Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом 2024 года.