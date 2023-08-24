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Анчелотти: Беллингем компенсирует отсутствие Карима Бензема
Джуд Беллингем перешел в Реал этим летом за 103 млн евро
Фото: twitter.com/realmadrid
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос, будет ли клуб подписывать форварда на замену ушедшему из команды Кариму Бензема.
"Мы считаем, что присутствие Беллингема компенсирует отсутствие Карима. Джуд – серьезный, зрелый парень с хорошими качествами. То, что он делает, не удивляет тех, кто его знает, удивительно, что ему всего 20 лет", - сказал Анчелотти.
Напомним, Бензема перешел в "Аль-Иттихад" летом этого года, а Беллингем перешел в "Реал" за 103 млн евро, в первых двух матчах за "Реал" англичанин забил 3 гола и сделал одну голевую передачу.
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