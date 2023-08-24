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Анчелотти: Беллингем компенсирует отсутствие Карима Бензема

Испания
(1 голосов)

Джуд Беллингем перешел в Реал этим летом за 103 млн евро

Анчелотти: Беллингем компенсирует отсутствие Карима Бензема

Фото: twitter.com/realmadrid

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос, будет ли клуб подписывать форварда на замену ушедшему из команды Кариму Бензема.

"Мы считаем, что присутствие Беллингема компенсирует отсутствие Карима. Джуд – серьезный, зрелый парень с хорошими качествами. То, что он делает, не удивляет тех, кто его знает, удивительно, что ему всего 20 лет", - сказал Анчелотти.

Напомним, Бензема перешел в "Аль-Иттихад" летом этого года, а Беллингем перешел в "Реал" за 103 млн евро, в первых двух матчах за "Реал" англичанин забил 3 гола и сделал одну голевую передачу.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
marca

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Комментарии (5)
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Баpceлиниуc
24.08.2023 в 12:42
Но, если Реал паче чаяния таки купит Мбабло этим летом, то Беллингем со временем скиснет. Двум петухам в одном курятнике жить невозможно, а трём и подавно.
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0
0
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Campеón
24.08.2023 в 12:48
ти під іншою новиною пишеш, що точно не придбають. Мелеш язиком як корова хвостом
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0
-1
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Баpceлиниуc
24.08.2023 в 12:53
Но это только моё мнение, а мнение казначея Реала может быть совсем другим, отличным от моего, и оно не менее увесистое, чем моё. Я же и написал шо паче чаяния, в нашем мире возможно всё, и даже то, шо ты недавно очень неосмотрительно сделал. Роме привет.
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Баpceлиниуc
24.08.2023 в 12:37
Тут я с Карлой согласен.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.08.2023 в 12:31
Це тимчасово. Белінгем - ніякий! І це навіть підтримає тупеньке свинятко ромерік із психлікарні маргаринових телепней.
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0
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