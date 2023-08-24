Анчелотти: Беллингем компенсирует отсутствие Карима Бензема

Но это только моё мнение, а мнение казначея Реала может быть совсем другим, отличным от моего, и оно не менее увесистое, чем моё. Я же и написал шо паче чаяния, в нашем мире возможно всё, и даже то, шо ты недавно очень неосмотрительно сделал. Роме привет.