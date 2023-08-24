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Кроос назвал позором переход 21-летнего Вейги в Аль-Ахли
Сам Кроос отклонил предложение из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos
Тони Кроос раскритиковал трансфер Габриэля Вейги в "Аль-Ахли'.
Хавбек "Реала" оставил комментарий под постом Фабрицио Романо о том, что трансфер 21-летнего футболиста "Сельты" в саудовский клуб согласован. "Позор", - написал немец.
Стоит отметить, что сам Кроос, по данным Bild, нынешним летом отклонил предложение из Саудовской Аравии.
До Вейги проявляли интерес "Барселона", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Наполи", "Ливерпуль" и "Челси". В прошлом сезоне полузащитник забил 11 голов и сделал 3 результативных передачи в 36 матчах за "Сельту" в Ла Лиге.
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