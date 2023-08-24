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Кроос назвал позором переход 21-летнего Вейги в Аль-Ахли

Испания
(1 голосов)

Сам Кроос отклонил предложение из Саудовской Аравии

Кроос назвал позором переход 21-летнего Вейги в Аль-Ахли

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos

UA-Футбол
Новина українською

Тони Кроос раскритиковал трансфер Габриэля Вейги в "Аль-Ахли'.

Хавбек "Реала" оставил комментарий под постом Фабрицио Романо о том, что трансфер 21-летнего футболиста "Сельты" в саудовский клуб согласован. "Позор", - написал немец.

Стоит отметить, что сам Кроос, по данным Bild, нынешним летом отклонил предложение из Саудовской Аравии.

До Вейги проявляли интерес "Барселона", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Наполи", "Ливерпуль" и "Челси". В прошлом сезоне полузащитник забил 11 голов и сделал 3 результативных передачи в 36 матчах за "Сельту" в Ла Лиге.

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В статье: Тони Кроос Габри Вейга
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Комментарии (3)
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kalan-86 (Анкара)
24.08.2023 в 15:56
Вони ,своїми грошима ,почали руйнувати європейський футбол, а також збірні команди, які вже певно не зможуть викликати до збірної гравців, які грають в аматорській лізі.
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Сусід Алграба
24.08.2023 в 16:11
Им лишь бы своих верблюдов развлечь.
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alex.belogubko (одесса)
24.08.2023 в 15:51
ему нужны бабки а не футбол
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