Кроос назвал позором переход 21-летнего Вейги в Аль-Ахли

Тони Кроос раскритиковал трансфер Габриэля Вейги в "Аль-Ахли'.

Хавбек "Реала" оставил комментарий под постом Фабрицио Романо о том, что трансфер 21-летнего футболиста "Сельты" в саудовский клуб согласован. "Позор", - написал немец.

Стоит отметить, что сам Кроос, по данным Bild, нынешним летом отклонил предложение из Саудовской Аравии.

До Вейги проявляли интерес "Барселона", "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Наполи", "Ливерпуль" и "Челси". В прошлом сезоне полузащитник забил 11 голов и сделал 3 результативных передачи в 36 матчах за "Сельту" в Ла Лиге.