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Сельта - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
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"Сельта" - "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.08.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Сельта - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/NurPhoto

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Третий подряд выезд для "Реала" на старте нового чемпионата. Два первых матча "Сливочные" выиграли.

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Андрея Лунина уже не будет на воротах Мадрида - как заявил Карло Анчелотти, в старте выйдет Кепа Аррисабалага. Также ожидаем возвращения в состав Эдуардо Камавинги, а вот легенды Тони Кроос и Лука Модрич снова останутся в запасе. Это их новые роли.

Сможет ли "Сельта" дать бой обновленному "Реалу"? По крайней мере, Яго Аспас, Карл Старфельт и Рафа Бенитес очень постараются это сделать.

Что у них в итоге получится - увидим в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало трансляции - в 22:30.

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