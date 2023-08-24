ФИФА открыла разбирательство в отношении Луиса Рубиалеса. Президент RFEF подаст в отставку из-за поцелуя с футболисткой

ФИФА открыла разбирательство в отношении президента Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса за поцелуй с футболисткой Дженнифер Эрмосо после финала женского чемпионата мира. Статья – "оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры".

Рубиалес поцеловал Эрмосо во время награждения. Позже без ведома футболистки выпустили заявление, в котором она говорит, что не видит проблемы в случившемся.

Также главе RFEF грозит отстранение от футбола сроком на полгода. Сам Рубиалес уже принял решение подать в отставку.