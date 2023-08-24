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ФИФА открыла разбирательство в отношении Луиса Рубиалеса. Президент RFEF подаст в отставку из-за поцелуя с футболисткой

Испания
(1 голосов)

Рубиалеса могут отстранить от футбола на полгода

ФИФА открыла разбирательство в отношении Луиса Рубиалеса. Президент RFEF подаст в отставку из-за поцелуя с футболисткой

Фото: twitter.com/rfef

Новина українською

ФИФА открыла разбирательство в отношении президента Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса за поцелуй с футболисткой Дженнифер Эрмосо после финала женского чемпионата мира. Статья – "оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры".

Рубиалес поцеловал Эрмосо во время награждения. Позже без ведома футболистки выпустили заявление, в котором она говорит, что не видит проблемы в случившемся.

Также главе RFEF грозит отстранение от футбола сроком на полгода. Сам Рубиалес уже принял решение подать в отставку.

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В статье: Луис Рубиалес rfef
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Источник:
fifa.com

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Комментарии (4)
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Сусід Алграба
24.08.2023 в 23:51
A почему пол года? Если старый пердун озабоченный, так это на всю оставшуюся его жизнь.
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0
0
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Баpceлиниуc
24.08.2023 в 23:52
знп
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0
0
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Баpceлиниуc
24.08.2023 в 23:48
Вот бы ещё Тебас поцеловал Переса публично взасос и потом подал бы в отставку.
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+1
0
Сусід Алграба
24.08.2023 в 23:52
А переса в тюрьму.
Ответить
0
0

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