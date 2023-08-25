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Глава испанской федерации отказался уходить в отставку из-за поцелуя с футболисткой
Луис Рубиалес не стал уходить в отставку
Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье "Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры".
Вчера сообщалось, что функционер принял решение уйти в отставку. Однако на Генеральной ассамблее испанского футбола Рубиалес объявил, что не собирается покидать свой пост.
"Пришло время сказать кое-что. Я ошибся, и мой жест был сделан в неподходящее время. Я не уйду в отставку.
Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Что такого я сделал? Небольшого поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Нет, я буду бороться до конца", – заявил глава RFEF.
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