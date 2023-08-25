Глава испанской федерации отказался уходить в отставку из-за поцелуя с футболисткой

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике. ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье "Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры".

Вчера сообщалось, что функционер принял решение уйти в отставку. Однако на Генеральной ассамблее испанского футбола Рубиалес объявил, что не собирается покидать свой пост.