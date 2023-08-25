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Сельта - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Сельта - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/NurPhoto
Лунин в этом матче не получится в основе. Об этом накануне сказал тренер "Реала" Карло Анчелотти. Но от этого матч мадридцев не становится менее интересным, ведь придется играть против команды Рафы Бенитеса, стремящейся закрепиться в статусе середняка.
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Матч третьего тура Ла Лиги состоится в пятницу, 25 августа, в 22:30. Прямую онлайн-видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно в этой новости.
Примера. 3-й тур
25 августа. Виго. "Балаидос"
"Сельта" 22:30 "Реал Мадрид"
Арбитр: Исидро Диас де Мера Эскудерос
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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