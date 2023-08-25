Сельта - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Лунин в этом матче не получится в основе. Об этом накануне сказал тренер "Реала" Карло Анчелотти. Но от этого матч мадридцев не становится менее интересным, ведь придется играть против команды Рафы Бенитеса, стремящейся закрепиться в статусе середняка.

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Матч третьего тура Ла Лиги состоится в пятницу, 25 августа, в 22:30. Прямую онлайн-видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно в этой новости.

Примера. 3-й тур

25 августа. Виго. "Балаидос"

Арбитр: Исидро Диас де Мера Эскудерос

Трансляция: MEGOGO Футбол 1