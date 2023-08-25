Ассоциация футболистов Испании требует немедленной отставки Рубиалеса: Он не должен больше ни минуты оставаться на посту

Ассоциация профессиональных футболистов Испании выпустила заявление касаемо ситуации с Луисом Рубиалесом. Они требуют немедленной отставки президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

"Луис Рубиалес не должен больше ни минуты оставаться во главе RFEF.

Надеемся, что правительство Испании немедленно примет меры, направленные на то, чтобы Рубиалес немедленно прекратил занимать пост президента RFEF.

Мы считаем позорным, что он в очередной раз попытался оправдать свое неудачное поведение, сосредоточив внимание на нашей коллеге Дженнифер Эрмосо, которая стала единственной настоящей жертвой отвратительного эпизода.

Дженнифер оказалась в положении слабости перед начальником, который, что невероятно, хотел своими объяснениями на ассамблее представить себя жертвой.

После этого заседания имидж испанского спорта, как на национальном, так и на международном уровне, в очередной раз был серьезно подорван Рубиалесом, который ежедневными действиями подвергает еще большему риску кандидатуру Испании на организацию чемпионата мира 2030 года.

Печально видеть, как недостойные действия Луиса Рубиалеса безнаказанно разрушают имидж RFEF.

Луис Рубиалес не только испортил величайший успех в истории женского футбола в нашей стране, но и поставил испанское общество в неловкое положение, будучи самым высоким представителем испанского футбола в мире", – говорится в заявлении Ассоциации футболистов Испании.

Напомним, что глава RFEF поцеловал в губы футболистку сборной Испании после победы над Англией в финале женского чемпионата мира.