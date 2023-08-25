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Барселона выпустила заявление касаемо Луиса Рубиалеса: Действия президента RFEF совершенно неправильны и неуместны

Испания
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(1 голосов)

Все больше "против"

Барселона выпустила заявление касаемо Луиса Рубиалеса: Действия президента RFEF совершенно неправильны и неуместны

Eurosport

Новина українською

"Барселона" выпустила заявление касаемо ситуации с президентом Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луисом Рубиалесом. Клуб дает понять, что не поддерживает действия главы RFEF.

"Барселона" хочет ясно дать понять, что считает совершенно неправильным и неуместным поведение президента RFEF во время празднования финала женского чемпионата мира по футболу.

Инцидент мы считаем прискорбным, а сам господин Рубиалес признал, что это была ошибка, и принес извинения.

В свете инцидента, который невозможно оправдать, "Барселона" остается приверженной своей политике поддержки женского спорта, равенства между мужчинами и женщинами в спорте и в обществе в целом, а также гарантий безопасности женщин в спорте. Мы осуждаем любое поведение, которое нарушает наши принципы", – говорится в заявлении каталонцев.

Напомним, что Рубиалес поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо во воемя празднования победы над Англией в финале женского чемпионата мира. ФИФА открыла разбирательство против главы RFEF.

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В статье: Барселона Луис Рубиалес
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Источник:
fcbarcelona.com

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Комментарии (1)
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Campеón
25.08.2023 в 20:48
в барселоні обурені тим, що Рубіалес поцілував футболістку, а не футболіста
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