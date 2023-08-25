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Барселона выпустила заявление касаемо Луиса Рубиалеса: Действия президента RFEF совершенно неправильны и неуместны
Все больше "против"
Eurosport
"Барселона" выпустила заявление касаемо ситуации с президентом Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луисом Рубиалесом. Клуб дает понять, что не поддерживает действия главы RFEF.
"Барселона" хочет ясно дать понять, что считает совершенно неправильным и неуместным поведение президента RFEF во время празднования финала женского чемпионата мира по футболу.
Инцидент мы считаем прискорбным, а сам господин Рубиалес признал, что это была ошибка, и принес извинения.
В свете инцидента, который невозможно оправдать, "Барселона" остается приверженной своей политике поддержки женского спорта, равенства между мужчинами и женщинами в спорте и в обществе в целом, а также гарантий безопасности женщин в спорте. Мы осуждаем любое поведение, которое нарушает наши принципы", – говорится в заявлении каталонцев.
Напомним, что Рубиалес поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо во воемя празднования победы над Англией в финале женского чемпионата мира. ФИФА открыла разбирательство против главы RFEF.
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