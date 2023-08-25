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Алонсо не хочет покидать Барселону. Его контракт до 2024-го так и не зарегистрировали
Продление контракта было в январе
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" может продать Маркоса Алонсо, чтобы получить средства для будущих трансферов. Сам испанец не хочет уходить из клуба, ему все нравится в стане "сине-гранатовых".
Сообщается, что его будущее все равно связано со спортивным фактором. Хави не хочет отпускать защитника, его полностью устраивают игровые качества футболиста.
При этом контракт защитника, который он продлил в январе до лета 2024-го, так и не был зарегистрирован. Ранее сообщалось, что испанцу может прийтись покинуть команду ради более перспективных трансферов.
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