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Алонсо не хочет покидать Барселону. Его контракт до 2024-го так и не зарегистрировали

Испания
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Продление контракта было в январе

Алонсо не хочет покидать Барселону. Его контракт до 2024-го так и не зарегистрировали

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" может продать Маркоса Алонсо, чтобы получить средства для будущих трансферов. Сам испанец не хочет уходить из клуба, ему все нравится в стане "сине-гранатовых".

Сообщается, что его будущее все равно связано со спортивным фактором. Хави не хочет отпускать защитника, его полностью устраивают игровые качества футболиста.

При этом контракт защитника, который он продлил в январе до лета 2024-го, так и не был зарегистрирован. Ранее сообщалось, что испанцу может прийтись покинуть команду ради более перспективных трансферов.

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В статье: Барселона Маркос Алонсо
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Источник:
mundodeportivo.com

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