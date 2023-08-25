Алонсо не хочет покидать Барселону. Его контракт до 2024-го так и не зарегистрировали

"Барселона" может продать Маркоса Алонсо, чтобы получить средства для будущих трансферов. Сам испанец не хочет уходить из клуба, ему все нравится в стане "сине-гранатовых".

Сообщается, что его будущее все равно связано со спортивным фактором. Хави не хочет отпускать защитника, его полностью устраивают игровые качества футболиста.

При этом контракт защитника, который он продлил в январе до лета 2024-го, так и не был зарегистрирован. Ранее сообщалось, что испанцу может прийтись покинуть команду ради более перспективных трансферов.