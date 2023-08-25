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Примера. Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0. Третья кряду неудача басков

Испания
(1 голосов)

Плохой старт для представителя Испании в ЛЧ

Примера. Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0. Третья кряду неудача басков

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gabriel Jimenez Lorenzo/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал Сосьедад" без побед на старте нового чемпионата. На сей раз басков остановил новичок элиты.

Более того, "Лас-Пальмас" был лучшей стороной на поле. Он создал три убойных момента в первом тайме, но Мунир, Сандро и Луаодис проиграли свои дуэли Ремиро.

У "Ла Реала" хоть какое-то нападение начало вырисовываться лишь в середине второго тайма, когда уставшие от своего же высокого темпа и жары островитяне немного подсели. На этом отрезке Вальес совершил безумный сэйв после удара Субименди, а попытку Оярсабаля перед уже пустыми воротами заблокировал Коко.

Мог ли "Сосьедад" дожать? Возможно, но Иманол Альгуасиль не угадал с заменами - он ослабил свою команду, тогда как "Лас-Пальмас" наоборот оживился.

В итоге лучший момент на последних минутах имели хозяева - это Луаодис мощно пальнул со средней, но Ремиро перевел мяч в перекладину.

Вратарь "Ла Реала" - герой, но про полевых так не скажешь. В таблице у них 3 очка после 3 туров. У "Лас-Пальмаса" - 2.

3-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Реал Сосьедад" - 0:0

"Лас-Пальмас": Вальес - Араухо, Алекс Суарес, Мармоль, Серхи Кардона (Коко, 65) - Луаодис, Кириан Родригес (Пехиньо, 79), Виера (Бенито Рамирес, 79) - Мунир, Каба (Муньос, 68), Сандро (Мфулу, 79)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре, Субельдия, Ле Норман, Муньос - Кубо (Шо, 75), Субименди, Мерино, Барренечеа (Оярсабаль, 46) - Браис Мендес (Захарян, 75), Карлос Фернандес (Садик, 46)

Предупреждения: Серхи Кардона, 45 - Ле Норман, 44, Браис Мендес, 72, Субельдия, 82, Садик, 90+1

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
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