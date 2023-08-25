Винисиус получил травму в матче с Сельтой

"Реал" принимает "Сельту" в 3-м туре Ла Лиги. На 18-ой минуте матча Винисиус Жуниор получил повреждение.

Вместо бразильца на поле вышел Хоселу. Известно, что это повреждение бедра. Винисиус смог продолжить игру после того, как ему оказали помощь, но после рывка спустя несколько минут он сел на газон и попросил замену.

Винисиус принял участие в двух предыдущих матчах этого сезона и отличился голом в ворота "Альмерии" (3:1).