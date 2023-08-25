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Винисиус получил травму в матче с Сельтой

Испания
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(1 голосов)

Вместо бразильца на поле вышел Хоселу

Винисиус получил травму в матче с Сельтой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" принимает "Сельту" в 3-м туре Ла Лиги. На 18-ой минуте матча Винисиус Жуниор получил повреждение.

Вместо бразильца на поле вышел Хоселу. Известно, что это повреждение бедра. Винисиус смог продолжить игру после того, как ему оказали помощь, но после рывка спустя несколько минут он сел на газон и попросил замену.

Винисиус принял участие в двух предыдущих матчах этого сезона и отличился голом в ворота "Альмерии" (3:1).

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В статье: Лионель Месси Реал (Мадрид) Сельта (Виго) Винисиус Жуниор
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Комментарии (2)
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Баpceлиниуc
25.08.2023 в 23:34
Теперь у Виньки будет достаточно времени, шобы наконец-то разобраться с кучей накопленных дел в комитете по расовым вопросам.
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+1
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Сусід Алграба
26.08.2023 в 00:04
Ну да, председатель все таки
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0
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