Примера. Сельта - Реал Мадрид 0:1. Беллингем продолжает тащить

"Реал Мадрид" все-таки дожал "Сельту", которая здорово держалась 80 минут, но затем пропустила один навес.

Матч вышел вязким - отчасти из-за схемы 5-4-1 от Бенитеса, но и ранняя травма Винисиуса тоже повлияла. Можно говорить что-угодно про полузащиту, но когда теряешь самого результативного игрока - у тебя начинаются проблемы.

Собственно, их мы от "Реала" и увидели сегодня. В первом тайме команда Анчелотти вообще ничего не создала, а вот сама пропустила. Хорошо, что есть ВАР - он увидел, как Странд Ларсен толкал дебютанта Кепу в его вратарской. Да, это фол.

Ну, а всерьез матч зажегся уже после перерыва. "Реал" это начал - прошла атака левым флангом, и Вальверде с десяти метров чудом не попал в ворота. "Сельта" мгновенно ответила попыткой Ларсена после потери Крооса - выше цели.

47 - Since the start of the @LaLigaEn 2021/22 season, only Karim Benzema (61 - 46G 15A) has been involved in more goals than @RealMadrid's Vinícius Jr ???????? ⚪️⚪️ in the competition (47 - 28G 19A). Injured. pic.twitter.com/gaAtbfvj4V