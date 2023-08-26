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Примера. Сельта - Реал Мадрид 0:1. Беллингем продолжает тащить
Фаворит имел проблемы, но справился
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Реал Мадрид" все-таки дожал "Сельту", которая здорово держалась 80 минут, но затем пропустила один навес.
Матч вышел вязким - отчасти из-за схемы 5-4-1 от Бенитеса, но и ранняя травма Винисиуса тоже повлияла. Можно говорить что-угодно про полузащиту, но когда теряешь самого результативного игрока - у тебя начинаются проблемы.
Собственно, их мы от "Реала" и увидели сегодня. В первом тайме команда Анчелотти вообще ничего не создала, а вот сама пропустила. Хорошо, что есть ВАР - он увидел, как Странд Ларсен толкал дебютанта Кепу в его вратарской. Да, это фол.
Ну, а всерьез матч зажегся уже после перерыва. "Реал" это начал - прошла атака левым флангом, и Вальверде с десяти метров чудом не попал в ворота. "Сельта" мгновенно ответила попыткой Ларсена после потери Крооса - выше цели.
47 - Since the start of the @LaLigaEn 2021/22 season, only Karim Benzema (61 - 46G 15A) has been involved in more goals than @RealMadrid's Vinícius Jr ???????? ⚪️⚪️ in the competition (47 - 28G 19A). Injured. pic.twitter.com/gaAtbfvj4V— OptaJose (@OptaJose) August 25, 2023
Дальше был пенальти - это Родриго пробросил мяч мимо Вильяра, но с точки ударил ужасно, и вратарь взял реванш. В ответ Аспас через пару минут не замкнул прострел Ману Санчеса.
Признаться, на этом месте показалось, что победы Мадриду не видать, ведь "Сельта" смотрелась очень воинственной и нацеленной на результат. "Реалу" же в отсутствие Вини не хватало острых решений впереди. Модрич и Кроос вообще не попали в матч.
Вы спросите, как же они победили? Все просто - навес с углового. "Сельта" не уследила за Хоселу, тот скинул на Беллингема - и дело сделано.
Для Джуда это уже третий кряду тур с голом в Ла Лиге. Вроде не Зидан он, не Фигу и не Бекхэм, но эффективность просто заоблачная. Интересно, он долго так сможет?
Four goals and one assist in three games as Real Madrid player ⭐️ #Bellingham pic.twitter.com/DmqSeBPfSC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2023
И как долго "Реал" продержится без потерь? Пока у него 9 очков в 3 турах. У "Сельты" на этом же отрезке лишь 1 балл, но играют "Кельты" симпатично и, думается, результаты придут.
3-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"
"Сельта" - "Реал Мадрид" - 0:1
Гол: Беллингем, 81
"Сельта": Вильяр - Мингеса, Айду, Старфельт, Нуньес, Серви (Ману Санчес, 45+1) - Аспас, Бельтран, де ла Торре (Мигель Родригес, 81), Бамба - Странд Ларсен (Тапиа, 77)
"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия (Начо, 80) - Вальверде, Чуамени (Кроос, 62), Камавинга (Модрич, 62) - Беллингем - Родриго, Винисиус (Хоселу, 18)
Предупреждения: Аспас, 68, Тапиа, 90+3 - Кроос, 71, Рюдигер, 90+2, Начо, 90+5
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