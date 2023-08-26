Примера. Сельта - Реал Мадрид 0:1. Беллингем продолжает тащить

"Реал Мадрид" все-таки дожал "Сельту", которая здорово держалась 80 минут, но затем пропустила один навес.

Матч вышел вязким - отчасти из-за схемы 5-4-1 от Бенитеса, но и ранняя травма Винисиуса тоже повлияла. Можно говорить что-угодно про полузащиту, но когда теряешь самого результативного игрока - у тебя начинаются проблемы.

Собственно, их мы от "Реала" и увидели сегодня. В первом тайме команда Анчелотти вообще ничего не создала, а вот сама пропустила. Хорошо, что есть ВАР - он увидел, как Странд Ларсен толкал дебютанта Кепу в его вратарской. Да, это фол.

Ну, а всерьез матч зажегся уже после перерыва. "Реал" это начал - прошла атака левым флангом, и Вальверде с десяти метров чудом не попал в ворота. "Сельта" мгновенно ответила попыткой Ларсена после потери Крооса - выше цели.

47 - Since the start of the @LaLigaEn 2021/22 season, only Karim Benzema (61 - 46G 15A) has been involved in more goals than @RealMadrid's Vinícius Jr ???????? ⚪️⚪️ in the competition (47 - 28G 19A). Injured. pic.twitter.com/gaAtbfvj4V — OptaJose (@OptaJose) August 25, 2023

Дальше был пенальти - это Родриго пробросил мяч мимо Вильяра, но с точки ударил ужасно, и вратарь взял реванш. В ответ Аспас через пару минут не замкнул прострел Ману Санчеса.

Признаться, на этом месте показалось, что победы Мадриду не видать, ведь "Сельта" смотрелась очень воинственной и нацеленной на результат. "Реалу" же в отсутствие Вини не хватало острых решений впереди. Модрич и Кроос вообще не попали в матч.

Вы спросите, как же они победили? Все просто - навес с углового. "Сельта" не уследила за Хоселу, тот скинул на Беллингема - и дело сделано.

Для Джуда это уже третий кряду тур с голом в Ла Лиге. Вроде не Зидан он, не Фигу и не Бекхэм, но эффективность просто заоблачная. Интересно, он долго так сможет?

Four goals and one assist in three games as Real Madrid player ⭐️ #Bellingham pic.twitter.com/DmqSeBPfSC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2023

И как долго "Реал" продержится без потерь? Пока у него 9 очков в 3 турах. У "Сельты" на этом же отрезке лишь 1 балл, но играют "Кельты" симпатично и, думается, результаты придут.

3-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Реал Мадрид" - 0:1

Гол: Беллингем, 81

"Сельта": Вильяр - Мингеса, Айду, Старфельт, Нуньес, Серви (Ману Санчес, 45+1) - Аспас, Бельтран, де ла Торре (Мигель Родригес, 81), Бамба - Странд Ларсен (Тапиа, 77)

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия (Начо, 80) - Вальверде, Чуамени (Кроос, 62), Камавинга (Модрич, 62) - Беллингем - Родриго, Винисиус (Хоселу, 18)

Предупреждения: Аспас, 68, Тапиа, 90+3 - Кроос, 71, Рюдигер, 90+2, Начо, 90+5