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Примера. Сельта - Реал Мадрид 0:1. Беллингем продолжает тащить

Испания
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(1 голосов)

Фаворит имел проблемы, но справился

Примера. Сельта - Реал Мадрид 0:1. Беллингем продолжает тащить

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал Мадрид" все-таки дожал "Сельту", которая здорово держалась 80 минут, но затем пропустила один навес.

Матч вышел вязким - отчасти из-за схемы 5-4-1 от Бенитеса, но и ранняя травма Винисиуса тоже повлияла. Можно говорить что-угодно про полузащиту, но когда теряешь самого результативного игрока - у тебя начинаются проблемы.

Собственно, их мы от "Реала" и увидели сегодня. В первом тайме команда Анчелотти вообще ничего не создала, а вот сама пропустила. Хорошо, что есть ВАР - он увидел, как Странд Ларсен толкал дебютанта Кепу в его вратарской. Да, это фол.

Ну, а всерьез матч зажегся уже после перерыва. "Реал" это начал - прошла атака левым флангом, и Вальверде с десяти метров чудом не попал в ворота. "Сельта" мгновенно ответила попыткой Ларсена после потери Крооса - выше цели.

Дальше был пенальти - это Родриго пробросил мяч мимо Вильяра, но с точки ударил ужасно, и вратарь взял реванш. В ответ Аспас через пару минут не замкнул прострел Ману Санчеса.

Признаться, на этом месте показалось, что победы Мадриду не видать, ведь "Сельта" смотрелась очень воинственной и нацеленной на результат. "Реалу" же в отсутствие Вини не хватало острых решений впереди. Модрич и Кроос вообще не попали в матч.

Вы спросите, как же они победили? Все просто - навес с углового. "Сельта" не уследила за Хоселу, тот скинул на Беллингема - и дело сделано.

Для Джуда это уже третий кряду тур с голом в Ла Лиге. Вроде не Зидан он, не Фигу и не Бекхэм, но эффективность просто заоблачная. Интересно, он долго так сможет?

И как долго "Реал" продержится без потерь? Пока у него 9 очков в 3 турах. У "Сельты" на этом же отрезке лишь 1 балл, но играют "Кельты" симпатично и, думается, результаты придут.

3-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Реал Мадрид" - 0:1

Гол: Беллингем, 81

"Сельта": Вильяр - Мингеса, Айду, Старфельт, Нуньес, Серви (Ману Санчес, 45+1) - Аспас, Бельтран, де ла Торре (Мигель Родригес, 81), Бамба - Странд Ларсен (Тапиа, 77)

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия (Начо, 80) - Вальверде, Чуамени (Кроос, 62), Камавинга (Модрич, 62) - Беллингем - Родриго, Винисиус (Хоселу, 18)

Предупреждения: Аспас, 68, Тапиа, 90+3 - Кроос, 71, Рюдигер, 90+2, Начо, 90+5

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В статье: Реал (Мадрид) Сельта (Виго)
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Комментарии (31)
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denis_m
26.08.2023 в 01:24
Заслужена перемога Мадриду.У Сельти,окрім справедливо відміненого голу,не було жодного гольового моменту. Віні-скорійшого повернення.Джуд-не зупиняйся,ЗМ буде твій.
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0
0
avatar
Баpceлиниуc
26.08.2023 в 01:03
Хочешь слить Реалу, играй, как Сельта, весело, открыто, бесшабашно, с голой пяткой на саблю.
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+1
-2
La Scala (Milano)
26.08.2023 в 01:12
Ти переживай краще, щоб після Вільяреалу не було вже 5 очок різниці між Реалом та Барсою
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+1
-1
sidor3 (Киев)
26.08.2023 в 01:13
Привет дружище. Я думал что Реал в этом году будет хуже выглядеть. Но папа Карло на опыте собрал не плохих игроков
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+1
-1
avatar
Баpceлиниуc
26.08.2023 в 01:29
Привет. Да, ты прав, если б не Карло, Реал бы сейчас был в загоне. Именно он поставил игру Реалу после бардака сына погонщика верблюдов, дал ему второе дыхание. Карло это Тренер с большой буквы. Хороший тренер это 70% успеха. А у Барсы, увы, одни только кумань да хави...
0
0
metall5291 (Kharkiv)
26.08.2023 в 00:57
Легкой победы Реала и так не ожидал. А тут еще и ранняя травма Винисиуса. Да ещё и незабитый пенальти. В общем, казалось всё идет к потере очков. Слава Богу, что нашли силы и есть Беллингем. Винисиусу - скорейшего возвращения. Без него большие проблемы.
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+3
-1
La Scala (Milano)
26.08.2023 в 00:44
Подивився і з цікавістю протистояння двох видатних Тренерів. Непогана команда у Бенітеса, але якби не рання травма Вінісіуса, думаю, що Реал би забив раніше і закрив би гру. Цікаво буде побачити скавуління неадеквата Оленя про те, що знову банккрот Перес купив суддів, що несправедливо незарахованмй гол Сельти( на самому ділі справедливо), що не справедливий пенальті( на самому ділі справедливий), що Белінгем - це посміховисько і йому далеко до якогось там пацанчика 16річного, що Джуд в роздягальні приносить розлад, що Сельта не впиралася і його істеричне злорадство з приводу травми Віні
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+3
-1
avatar
hrdhrd (Україна)
26.08.2023 в 00:46
Ты что, 16-летний пацанчик 2 раза навесил на трибуны и 1 раз на дриблинге обыграл в середине поля, куда вашему Беллингему
Ответить
+3
-2
Сусід Алграба
26.08.2023 в 00:48
Длбб
+1
-3
La Scala (Milano)
26.08.2023 в 00:49
Самокритично
+1
-2
avatar
hrdhrd (Україна)
26.08.2023 в 00:56
Сосед Алграба, ну что вы так о 16-летнем парне. Молодой еще, научится
+2
-1
La Scala (Milano)
26.08.2023 в 01:02
Так цей сусід якогось араба і барсекунілінгус один і той же олень. Невипадково його тут барсел0хом звуть
0
-1
avatar
hrdhrd (Україна)
26.08.2023 в 01:03
Я думаю это это все же наш американский друг, на его почерк похоже)
0
-1
La Scala (Milano)
26.08.2023 в 01:07
Ні, парашинський трампіст - це парашинський трампіст. А це той, багатоаваковий
0
-1
avatar
Баpceлиниуc
26.08.2023 в 01:12
Кого это вы тут обсуждаете, придурки? Нечем больше заняться? Ща, подождите, будет вам работёнка.
0
-1
La Scala (Milano)
26.08.2023 в 01:13
Тебе, дурнику
0
0
avatar
Баpceлиниуc
26.08.2023 в 01:15
Дурнык у тебя в трусах, притырок, а я Барселиниус и зовут меня Олег. Понял, длб?
0
0
avatar
Romantíco777 (Alicante)
26.08.2023 в 00:54
Эй, Дуриан, выходи подлый трус!!!
Ответить
+2
-2
La Scala (Milano)
26.08.2023 в 00:55
Мабуть ще гамівну сорочку не розв'язали
+2
-1
avatar
Баpceлиниуc
26.08.2023 в 00:42
11 игр подряд Сельта проигрывает Реалу. Наверное в Ла Лиге нет более конченной команды по этому показателю, чем Сельта. Даже продажный Эспаньол отбирал очки у Мадрида. А хвалёный Аспас, где он был, чего не забил? Растворился малыш...
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+1
-2
La Scala (Milano)
26.08.2023 в 00:46
О, вже розпочалося скавуління
Ответить
+1
-2
avatar
Баpceлиниуc
26.08.2023 в 00:49
Та иди броди, оленей ищи, придурок.
0
-1
La Scala (Milano)
26.08.2023 в 00:51
А чогось їх шукати?. Ти вже в двох іпостасях тут з'явився. Очікуємо на вожака стада
0
-1
avatar
Баpceлиниуc
26.08.2023 в 00:53
Слышь ты, оленевод, ты чего до меня дое@ался? Сказано тебе, иди броди.
0
-2
avatar
hrdhrd (Україна)
26.08.2023 в 00:41
Кепа, кстати, очень тушевался, тупил, ну и традиционно для себя неуверенно на выходах. Конечно нужно время, но может у Андрея будет шанс.
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oda1979 (Запорожье)
26.08.2023 в 00:41
Видно, что когда надо, РМ может прибавить и победить. Сезон только начался и ожидать феерии от мадридцев пока рано.
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hrdhrd (Україна)
26.08.2023 в 00:43
Да тут без Винисиуса играли практически впервые с 2019 года, непривычно, соперники убирают с его фланга этого лишнего опекуна и вольготно себя чувствуют. Какой-то проклятый сезон, уже 4-я травма, 2 из них тяжелые. Да и это же по всем топ-чемпионатам идет эпидемия
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hrdhrd (Україна)
26.08.2023 в 00:37
Тяжелый матч, но все же вытащили кое-как. Беллингем повторил достижение Роналду, забив во всех 3 дебютных матчах. Сегодня конечно был менее ярок, чем в первых двух, но свое дело сделал. Главное чтобы у Вини не было серьезной травмы, а то без него игра проседает сильно.
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oda1979 (Запорожье)
26.08.2023 в 00:41
Та шото Вини грустный сидел очень. Как бы мышцу не дернул..
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hrdhrd (Україна)
26.08.2023 в 00:43
Ага. Ну вроде дернул заднюю, это в принципе травма не серьезная, к старту ЛЧ вернется
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Баpceлиниуc
26.08.2023 в 00:32
И снова Беллингем. Вернее его антропометрия.
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