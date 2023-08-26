Севилья - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Добыв в стартовых двух турах ничью и победу "Жирона" едет в гости к "Севилье", которая в начале сезона только проигрывала.

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Безусловно, "Нервион" будет пытаться добыть первые очки. Само собой, Виктор Цыганков выйдет в основе "Жироны". Конечно же, Артем Довбик останется на лавке после фееричного дубля Кристиана Стуани в прошлом туре с "Хетафе". Это все понятно.

А вот что непонятно - это способность "Жироны" провести третий кряду матч на высоком уровне. Раньше с этим у команды Мичела были проблемы.

Хватит ли у Цыганкова и компании мастерства - увидим в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало трансляции - в 22:30.

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