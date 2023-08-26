Винисиус травмировался в матче против Сельты - стали известны подробности

Во время игры против “Сельты” форвард “Реала” Винисиус Жуниор получил травму. Ее серьезность пока под вопросом, но тренер Карло Анчелотти сказал, что переживать не стоит:

"Он будет отсутствовать во встречи против Хетафе", но это не выглядит так, что мы можем ожидать чего-то серьезного", - сказал коуч.

Напомним, 10-й минуте матча у футболиста возникли проблемы с задней частью правого бедра. Несмотря на полученную медицинскую помощь, он продолжил игру, однако через некоторое время после одного рывка пришлось сесть на газон и попросить замену.

В предыдущем сезоне Винисиус забил 23 гола и сделал 21 ассист в 55 матчах за “Реал”. В текущем сезоне 2023/24 он уже забил один гол в двух предыдущих матчах.