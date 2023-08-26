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Футболистки сборной Испании отказались выступать за команду, пока президент федерации не уйдет с поста

Испания
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Скандал набирает обороты

Футболистки сборной Испании отказались выступать за команду, пока президент федерации не уйдет с поста

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

23 футболистки женской национальной сборной Испании отказались участвовать в матчах "фурии рохи" из-за проделок президента федерации Луиса Рубиалеса. Свое решение они готовы сменить после того, как действующее футбольное руководство уйдет в отставку, сообщает Marca.

Такую реакцию от футболисток обусловило вчерашнее выступление президента Королевской испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса во время Ассамблеи. Он оправдывал свое поведение и заявил, что не планирует идти из-за поцелуя, состоявшегося без сопротивления Эрмосо. Рубиалес добавил, что обсудил этот инцидент с футболисткой, однако сама Эрмосо заявила, что никакого диалога между ними не было.

"Не хочу вмешиваться в текущие юридические процессы, но чувствую обязанность заявить, что слова Луиса Рубиалеса, объясняющие печальный инцидент, абсолютно лживы и являются частью культуры самих породивших манипуляций. Диалога, о котором говорит Рубиалес, не было, он не получал моего согласия на поцелуй. И хочу еще раз отметить, что этот инцидент [поцелуй] мне не понравился", – отметила Эрмосо.

BBC сообщает, что Федерация футбола Испании планирует подать иск в суд на Эрмосо по поводу ее возможной лжи.

“RFEF и президент продемонстрируют каждую ложь, которую распространяет кто-то от имени игрока или, если это возможно, самим игроком. RFEF и президент, учитывая серьезность содержания пресс-релиза профсоюза "Футпро", будут инициировать соответствующие судебные тяжбы", - говорится в обращении федерации.

Также BBC добавляет, что в своем заявлении RFEF представил четыре изображения объятий Эрмосо с Рубиалесом, с анализом каждого, который, как утверждается, демонстрирует, что она применила силу, чтобы поднять ноги Рубиалеса над землей.

Инцидент произошел во время награждения испанок золотыми медалями на Чемпионате мира-2023 в минувшее воскресенье.

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В статье: Испания Луис Рубиалес
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
26.08.2023 в 13:31
Настоящий каталонец поцеловал бы мужика..
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