В ожидании Цыганкова и Довбыка. Севилья - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

К "Жироне" приковано большое внимание украинских болельщиков. Ведь здесь выступают сразу два игрока сборной Украины. Цыганков – завсегдатай основного состава, Довиык только добывает свое место под солнцем. В рамках третьего тура Ла Лиги их команде предстоит сыграть против победителя последней Лиги Европы "Севильи".

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Матч начнется в 22.30. Прямую видеотрансляцию можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO.

Примера. Третий тур. 26.08.2023

"Севилья" 22:30 "Жирона"

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