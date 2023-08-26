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В ожидании Цыганкова и Довбыка. Севилья - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Севилья - Жирона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.07.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Martin Silva Cosentino/NurPhoto
К "Жироне" приковано большое внимание украинских болельщиков. Ведь здесь выступают сразу два игрока сборной Украины. Цыганков – завсегдатай основного состава, Довиык только добывает свое место под солнцем. В рамках третьего тура Ла Лиги их команде предстоит сыграть против победителя последней Лиги Европы "Севильи".
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Матч начнется в 22.30. Прямую видеотрансляцию можно посмотреть на видеосервисе MEGOGO.
Примера. Третий тур. 26.08.2023
"Севилья" 22:30 "Жирона"
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