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Вильярреал - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
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"Вильярреал" - "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.08.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Вильярреал - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Miguel Fernandez/NurPhoto

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Насобирав в двух стартовых турах четыре очка и две травмы "Барселона" едет в "Вильярреал" к бывшему тренеру Кике Сетьену.

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В минувших сезонах "Подводники" стабильно претендовали на ТОП-5, но после продаж на 90 млн евро команда обновилась и ей надо подтверждать амбиции с нуля. Матч с "Барсой" станет для "Вильярреала" лакмусовой бумажкой.

В то же время сами каталонцы ожидают наконец первого гола в новом сезоне от Роберта Левандовского, своей главной звезды.

Порадует ли поляк поклонников - увидим в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало трансляции - в 18:30.

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