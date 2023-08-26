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Дисциплинарный комитет FIFA временно отстранил президента футбольной федерации Испании

Испания
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После того как он поцеловал в губы футболистку

Дисциплинарный комитет FIFA временно отстранил президента футбольной федерации Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Borja B. Hojas

Новина українською

Официальный сайт FIFA сообщает, что президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес временно отстранен от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровне.

Эта приостановка вступает в силу с сегодняшнего дня и будет минимально длиться 90 дней до окончания дисциплинарного производства, открытого против Луиса Рубиалеса в четверг, 24-го августа. Данное решение принял глава Дисциплинарного комитета FIFA Хорхе Иван Паласио.

Напомним, в Испании разразился скандал вокруг Рубиалеса, из-за того, что он поцеловал в губы капитанку команды-победительницы чемпионата мира Дженни Эрмосо на официальной церемонии награждения.

К тому же глава Дисциплинарного комитета FIFA с целью сохранения основных прав Дженнифер Эрмосо и надлежащего порядка дисциплинарного производства издал две дополнительные директивы, согласно которым он приказывает господину Луису Рубиалесу воздерживаться от контактов или попыток связаться с Дженнифер Эрмосо или ее близким окружением. Такое же поручение касается непосредственно официальных лиц и сотрудников футбольной федерации Испании (RFEF).

"Решение, принятое главой Дисциплинарного комитета FIFA, было передано сегодня господину Луису Рубиалесу, RFEF и UEFA для надлежащего выполнения.

Дисциплинарный комитет FIFA не будет предоставлять никакой дополнительной информации относительно этих дисциплинарных производств, пока не будет принято окончательное решение.

FIFA подтверждает свое абсолютное обязательство уважать целостность всех людей и поэтому решительно осуждает любое противоречащее этому поведение", - говорится в заявлении FIFA.

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В статье: Луис Рубиалес
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Источник:
FIFA

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