Дисциплинарный комитет FIFA временно отстранил президента футбольной федерации Испании

Официальный сайт FIFA сообщает, что президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес временно отстранен от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровне.

Эта приостановка вступает в силу с сегодняшнего дня и будет минимально длиться 90 дней до окончания дисциплинарного производства, открытого против Луиса Рубиалеса в четверг, 24-го августа. Данное решение принял глава Дисциплинарного комитета FIFA Хорхе Иван Паласио.

Напомним, в Испании разразился скандал вокруг Рубиалеса, из-за того, что он поцеловал в губы капитанку команды-победительницы чемпионата мира Дженни Эрмосо на официальной церемонии награждения.

К тому же глава Дисциплинарного комитета FIFA с целью сохранения основных прав Дженнифер Эрмосо и надлежащего порядка дисциплинарного производства издал две дополнительные директивы, согласно которым он приказывает господину Луису Рубиалесу воздерживаться от контактов или попыток связаться с Дженнифер Эрмосо или ее близким окружением. Такое же поручение касается непосредственно официальных лиц и сотрудников футбольной федерации Испании (RFEF).