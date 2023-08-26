Вундеркинд Сельты официально перешел в саудовский Аль-Ахли

Испанская "Сельта" официально анонсировала о трансфере Габриэля Вейги в "Аль-Ахли".

Детали трансфера 21-летнего хавбека в саудовский клуб пока неизвестны.

Примечательно, что ранее полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос назвал этот потенциальный переход "позором". Сам немец отказался от предложений клубов из СА и остался верен "сливочным".

В прошлом сезоне Ла Лиги Вейга провел 36 матчей, забил 11 голов и оформил 3 ассиста. Габриэль проявляли интерес "Барселона", "Ман Сити", "ПСЖ", "Наполи" и ряд топ-клубов АПЛ.