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Примера. Севилья - Жирона 1:2. У Ракитича отобрали шедевр, Довбик не попал в пустые ворота
Крайне эмоциональное противостояние
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Жирона" нанесла "Севилье" третье подряд поражение на старте нового чемпионата. Матч получился интересным, боевым - настоящая реклама Ла Лиги.
Гости лучше вошли в него и довольно быстро забили - это Эррера воспользовался неразберихой в штрафном после подачи Цыганкова и вколотил мяч в ворота.
Через какое-то время Савио, главный индивидуалист вечера, на дриблинге прошел вообще всех, но в ближнем бою не переиграл Дмитровича. И только затем включилась "Севилья".
Чего ждали - большой вопрос, но факт в том, что перед перерывом "Жироне" стало тяжко. Она перешла на игру сугубо на отбой, и если Сусо с двух метров пробил в перекладину, то Гудель своих не подвел. Гол получился очень похожим на тот, что забил Эррера.
200 - Moroccan players ???????? with most appearances in @LaLigaEN history:— OptaJose (@OptaJose) August 26, 2023
211 - Nourreddine Naybet
207 - Nabil El Zhar
207 - Munir El Haddadi
200 - YOUSSEF EN-NESYRI
Dromedary. ???? pic.twitter.com/wnBD5YNBeU
Это "копирование" друг друга продолжилось и во втором тайме. Алейш Гарсия бесподобно поразил дальнюю девятку в ходе атаки, которую начал плохой прострел Цыганкова. Ракитич сразу же ответил на это истинным шедевром - голом почти от углового флага. 2:2! Но тут вмешался ВАР, зафиксировал офсайд, и это по итогу решило все.
Да, у "Севильи" впоследствии были моменты; Педроса вообще в каркас попал. Но ведь и "Жирона" не сидела без дела. На 84-й минуте Савио опять прошел всех, пробил в штангу, а от нее мяч отлетел к Артему Довбику, который с 4-5 метров пробил… мимо ворот. Ужас.
How has Dovbyk missed that? #SevillaFCGirona pic.twitter.com/BEG5YGGDeJ— Football24/7 (@foet247europa) August 26, 2023
С такой реализацией выбить Кристиана Стуани с основы будет сложно. Собраться надо Артему.
Тем временем, у его команды дела идут просто идеально - 7 очков после 3 туров! У "Севильи" же вообще нет набранных баллов, и это еще не катастрофа, но уже вполне тянет на бедствие.
3-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Жирона" - 1:2
Голы: Гудель, 45+2 - Эррера, 16, Алейш Гарсия, 56
"Севилья": Дмитрович - Навас, Баде, Гудель, Педроса (Корона, 90+6) - Соу, Ракитич - Сусо, Оливер (Ламела, 71), Окампос (Рафа Мир, 75) - Эн-Несири
"Жирона": Гассанига - Арнау (Коуто, 78), Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес - Алейш Гарсия - Цыганков (Валери, 79), Эррера (Хуанпе, 46), Мартин, Савио (Торре, 90+6) - Стуани (Довбик, 63)
Предупреждения: Окампос, 58, Салас, 75 - Арнау, 37
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