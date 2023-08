Примера. Севилья - Жирона 1:2. У Ракитича отобрали шедевр, Довбик не попал в пустые ворота

"Жирона" нанесла "Севилье" третье подряд поражение на старте нового чемпионата. Матч получился интересным, боевым - настоящая реклама Ла Лиги.

Гости лучше вошли в него и довольно быстро забили - это Эррера воспользовался неразберихой в штрафном после подачи Цыганкова и вколотил мяч в ворота.

Через какое-то время Савио, главный индивидуалист вечера, на дриблинге прошел вообще всех, но в ближнем бою не переиграл Дмитровича. И только затем включилась "Севилья".

Чего ждали - большой вопрос, но факт в том, что перед перерывом "Жироне" стало тяжко. Она перешла на игру сугубо на отбой, и если Сусо с двух метров пробил в перекладину, то Гудель своих не подвел. Гол получился очень похожим на тот, что забил Эррера.

