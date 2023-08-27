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Примера. Севилья - Жирона 1:2. У Ракитича отобрали шедевр, Довбик не попал в пустые ворота

Испания
(1 голосов)

Крайне эмоциональное противостояние

Примера. Севилья - Жирона 1:2. У Ракитича отобрали шедевр, Довбик не попал в пустые ворота

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" нанесла "Севилье" третье подряд поражение на старте нового чемпионата. Матч получился интересным, боевым - настоящая реклама Ла Лиги.

Гости лучше вошли в него и довольно быстро забили - это Эррера воспользовался неразберихой в штрафном после подачи Цыганкова и вколотил мяч в ворота.

Через какое-то время Савио, главный индивидуалист вечера, на дриблинге прошел вообще всех, но в ближнем бою не переиграл Дмитровича. И только затем включилась "Севилья".

Чего ждали - большой вопрос, но факт в том, что перед перерывом "Жироне" стало тяжко. Она перешла на игру сугубо на отбой, и если Сусо с двух метров пробил в перекладину, то Гудель своих не подвел. Гол получился очень похожим на тот, что забил Эррера.

Это "копирование" друг друга продолжилось и во втором тайме. Алейш Гарсия бесподобно поразил дальнюю девятку в ходе атаки, которую начал плохой прострел Цыганкова. Ракитич сразу же ответил на это истинным шедевром - голом почти от углового флага. 2:2! Но тут вмешался ВАР, зафиксировал офсайд, и это по итогу решило все.

Да, у "Севильи" впоследствии были моменты; Педроса вообще в каркас попал. Но ведь и "Жирона" не сидела без дела. На 84-й минуте Савио опять прошел всех, пробил в штангу, а от нее мяч отлетел к Артему Довбику, который с 4-5 метров пробил… мимо ворот. Ужас.

С такой реализацией выбить Кристиана Стуани с основы будет сложно. Собраться надо Артему.

Тем временем, у его команды дела идут просто идеально - 7 очков после 3 туров! У "Севильи" же вообще нет набранных баллов, и это еще не катастрофа, но уже вполне тянет на бедствие.

3-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Жирона" - 1:2

Голы: Гудель, 45+2 - Эррера, 16, Алейш Гарсия, 56

"Севилья": Дмитрович - Навас, Баде, Гудель, Педроса (Корона, 90+6) - Соу, Ракитич - Сусо, Оливер (Ламела, 71), Окампос (Рафа Мир, 75) - Эн-Несири

"Жирона": Гассанига - Арнау (Коуто, 78), Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес - Алейш Гарсия - Цыганков (Валери, 79), Эррера (Хуанпе, 46), Мартин, Савио (Торре, 90+6) - Стуани (Довбик, 63)

Предупреждения: Окампос, 58, Салас, 75 - Арнау, 37

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В статье: Севилья Артем Довбик Жирона
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Комментарии (9)
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oda1979 (Запорожье)
27.08.2023 в 01:35
Севилья будет дрючить шлемазлов.
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0
0
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Бapceлиниус
27.08.2023 в 01:28
Сегодня нам надо догнать Жирону во что бы то ни стало! Господи, я ли это говорю?
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0
0
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Бapceлиниус
27.08.2023 в 01:15
Не, ну Витёк, ну ты вообще шо ли смешной? Я про тюрьму по доброму пошутил, а ты взял и отключил мою авку. Ну кто так делает, ну? А ещё старый знакомый называешься. Может нам придётся вместе за одним столом сидеть, как же ты мне потом в глаза будешь смотреть, если я тебе лампу в лицо на допросе направлю, а?
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0
0
avatar
Бapceлиниус
27.08.2023 в 00:57
Эх, Тёма, Тёма... прое@ал ты своё счастье.
Ответить
0
-1
Сусід Алграба
27.08.2023 в 00:54
Что с Севильей происходит?
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+1
-1
avatar
Бapceлиниус
27.08.2023 в 01:01
Наверное Суперкубок УЕФА до сих пор отрыгивается.
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
27.08.2023 в 00:43
Севилью по-человечески жаль. Жирона - молодцы. но не Довбик в этом матче.
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0
0
C_Ballack (Днепр)
27.08.2023 в 00:38
Безнадежно слабая игра Довбыка. Проиграны все единоборства, не попал в пустые ворота, привез очень опасный штрафной...просто мрак
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+1
0
Моуринью (Днепропетровск)
27.08.2023 в 00:37
Испания не Украина. Там сильные защитники и не дадут времени спиной к воротам мяч принимать. И в пустые ворота надо забивать, так транжирить так моменты непозволительно.
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+2
0

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