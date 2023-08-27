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Вильярреал - Барселона: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Испания
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Вильярреал - Барселона: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 августа, в одном из матчей третьего тура Примеры "Вильярреал" в родных стенах будет принимать действующего чемпиона Испании каталонскую "Барселону".

Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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