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Вильярреал - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Команда Хави стремится добыть вторую победу – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" не может терять очки – "Реал" Мадрид выиграл все три своих матча, поэтому команде Хави надо догонять.
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Чемпионат Испании, третьий тур
19 августа 2023. Вильярреал, “Эстадио де ла Серамика”
“Вильярреал” 18:30 “Барселона”
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Вільярреал - БарселонаСмотреть трансляцию
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