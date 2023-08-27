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Вильярреал - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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Команда Хави стремится добыть вторую победу – смотреть прямую трансляцию

Вильярреал - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" не может терять очки – "Реал" Мадрид выиграл все три своих матча, поэтому команде Хави надо догонять.

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Чемпионат Испании, третьий тур

19 августа 2023. Вильярреал, “Эстадио де ла Серамика”

“Вильярреал” 18:30 “Барселона”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

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