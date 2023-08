Примера. Вильярреал - Барселона 3:4. Ни одной мысли о защите

"Барселона" и "Вильярреал" выдали бесподобную зарубу. Про оборону все синхронно забыли - почти каждая атака завершалась ударом.

"Вильярреал" начал с отмененного гола Серлота и удара Баэны мимо штанги - вроде, все классно. Но уже через 15 минут счет был 0:2. Гави забил после резанного навеса Ямаля, а вот Френки помогли сами хозяева и их безалаберность.

Крутой поворот? Но дальше таких было еще немало. Представьте себе, на перерыв команды уже ушли при счете 2:2. "Барса" расслабилась, "Подводники" поджали, Морено поймал кураж - вот главные составляющие камбэка.

3 - Alexander Sørloth ???????? has been involved in more goals against Barcelona than any other player in LaLiga since the start of last season, scoring twice and assisting once. Giant. pic.twitter.com/5ePCrRqbiA