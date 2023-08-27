Примера. Вильярреал - Барселона 3:4. Ни одной мысли о защите

"Барселона" и "Вильярреал" выдали бесподобную зарубу. Про оборону все синхронно забыли - почти каждая атака завершалась ударом.

"Вильярреал" начал с отмененного гола Серлота и удара Баэны мимо штанги - вроде, все классно. Но уже через 15 минут счет был 0:2. Гави забил после резанного навеса Ямаля, а вот Френки помогли сами хозяева и их безалаберность.

Крутой поворот? Но дальше таких было еще немало. Представьте себе, на перерыв команды уже ушли при счете 2:2. "Барса" расслабилась, "Подводники" поджали, Морено поймал кураж - вот главные составляющие камбэка.

3 - Alexander Sørloth ???????? has been involved in more goals against Barcelona than any other player in LaLiga since the start of last season, scoring twice and assisting once. Giant. pic.twitter.com/5ePCrRqbiA — OptaJose (@OptaJose) August 27, 2023

В итоге Фойт забил головой после углового, Серлот отличился после идеальной позиционной атаки, а в начале второго тайма обескураженную "Барсу", казалось, добил элегантный удар Баэны в быстром отрыве.

Каталонцы на тот момент выглядели по-настоящему жалко. Их полузащита не ускоряла, а замедляла матч. Защита без Араухо и Бальде пропускала вообще все. Серхи Роберто - тихий ужас.

Как же они в итоге победили? А дело в том, что и "Вильярреал" в обороне не менее ужасен. Стоило Хави выпустить дополнительных форвардов и перехватить инициативу, как моментально посыпались шансы. И Ферран, и Левандовский забили с пяти метров, но больше всех понравился 16-летний Ямаль. Его удары в крестовину, а затем штангу делали результат и били по настрою соперника. Кроме того, молодая, юркая "Барса" лучше перенесла жару.

5 - Top 3 Barcelona players to score the most goals as a substitute in LaLiga under Xavi Hernández:



5 - FERRAN TORRES ????????

4 - Ansu Fati ????????

3 - Luuk de Jong ????????



Shark. pic.twitter.com/pqW5b8leV8 — OptaJose (@OptaJose) August 27, 2023

Думается, после возвращения основных защитников и с таким характером у "Барсы" есть будущее, хотя неэффективность Роберта немного пугает. Пока у чемпиона 7 очков после 3 туров. У "Вильярреала" - 3 балла и вагон нерешенных проблем.

3-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Барселона" - 3:4

Голы: Фойт, 26, Серлот, 40, Баэна, 50 - Гави, 12, де Йонг, 15, Ферран Торрес, 68, Левандовский, 71

"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт, Габбья, Куэнка, Педраса - Терратс (Ахомач, 70), Капу (Денис Суарес, 70), Парехо (Бреретон, 86), Баэна (Моралес, 77) - Жерар Морено (Комесанья, 70), Серлот

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Кунде, Кристенсен (Эрик Гарсия, 46), Алонсо - Гюндоган (Фермин Лопес, 86), Ромеу (Ферран Торрес, 63), де Йонг - Ямаль (Фати, 76), Левандовский, Гави

Предупреждения: Фойт, 45+5, Терратс, 57, Габбья, 80 - Ямаль, 44, Левандовский, 45+5, Эрик Гарсия, 82