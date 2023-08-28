16-летний вингер Барселоны: Мама переживает, когда я в стартовом составе, но очень поддерживает меня

16-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча против "Вильярреала" (4:3) в 3-м туре Ла Лиги. Игрок ассистировал Гави при первом голе и дважды попадал в каркас ворот соперника, при втором ударе мяч от стойки попал к Левандовскому, который и поставил финальную точку в матче.

"К счастью, меня не пугает [давление]. Я пытаюсь забыть об этом и играть в футбол – а это у меня хорошо получается. Моя мать переживает, когда играю в стартовом составе, но она меня очень поддерживает".

О матче с "Вильярреалом"

"Мы очень хорошо приступили. Когда они сравняли счет, это стало шоком для команды, но мы смогли отыграться.

Я пытаюсь использовать возможности, которые дает мне тренер, я очень благодарен ему и двигаюсь вперед", – сказал Ямаль.