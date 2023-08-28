Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
16-летний вингер Барселоны: Мама переживает, когда я в стартовом составе, но очень поддерживает меня
Ламин Ямаль рассказал, как справляется с давлением в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
16-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча против "Вильярреала" (4:3) в 3-м туре Ла Лиги. Игрок ассистировал Гави при первом голе и дважды попадал в каркас ворот соперника, при втором ударе мяч от стойки попал к Левандовскому, который и поставил финальную точку в матче.
"К счастью, меня не пугает [давление]. Я пытаюсь забыть об этом и играть в футбол – а это у меня хорошо получается. Моя мать переживает, когда играю в стартовом составе, но она меня очень поддерживает".
О матче с "Вильярреалом"
"Мы очень хорошо приступили. Когда они сравняли счет, это стало шоком для команды, но мы смогли отыграться.
Я пытаюсь использовать возможности, которые дает мне тренер, я очень благодарен ему и двигаюсь вперед", – сказал Ямаль.
Популярное сейчас
- Черноморец: Система футбольного судейства в Украине должна быть реформирована
- Испанского тренера не будет в Днепре-1
- Ночью Россия атаковала Украину крылатыми ракетами. Есть попадание
- Основной в 16: новый вундеркинд Барселоны уже бьет рекорды Ла Лиги
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО