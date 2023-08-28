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16-летний вингер Барселоны: Мама переживает, когда я в стартовом составе, но очень поддерживает меня

Испания
(1 голосов)

Ламин Ямаль рассказал, как справляется с давлением в Барселоне

16-летний вингер Барселоны: Мама переживает, когда я в стартовом составе, но очень поддерживает меня

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
Новина українською

16-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча против "Вильярреала" (4:3) в 3-м туре Ла Лиги. Игрок ассистировал Гави при первом голе и дважды попадал в каркас ворот соперника, при втором ударе мяч от стойки попал к Левандовскому, который и поставил финальную точку в матче.

"К счастью, меня не пугает [давление]. Я пытаюсь забыть об этом и играть в футбол – а это у меня хорошо получается. Моя мать переживает, когда играю в стартовом составе, но она меня очень поддерживает".

О матче с "Вильярреалом"

"Мы очень хорошо приступили. Когда они сравняли счет, это стало шоком для команды, но мы смогли отыграться.

Я пытаюсь использовать возможности, которые дает мне тренер, я очень благодарен ему и двигаюсь вперед", – сказал Ямаль.

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В статье: Барселона Ламин Ямал
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Источник:
marca

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Комментарии (2)
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Romantíco777 (Alicante)
28.08.2023 в 11:39
А еще тебя очень поддерживает Дуриан, натирая свои ладошки до мозолей
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Campеón
28.08.2023 в 10:39
то все фігня. переживати потрібно буде в єврокубках, бо там захистники не будуть симулювати боротьбу як це робив вільярреал. і потім за кілька місяців в лазареті ти зрозумієш, що в футбол на плейстейш грати краще та почнеш свій розвиток в кіберспорті. Що саме смішніше в цьому буде винен чаві, бо він пособник рашистів та радий використовувати дітей в своїх цілях. і загалом барса- то аморальне корупційне кубло. не буде нічого дивного якщо хтось із них відтр@х@є твою мамку, якщо вона гарненька
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