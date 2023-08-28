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Винисиус Жуниор пропустит из-за травмы больше месяца

Испания
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Травма оказалась серьезнее, чем предполагалось

Винисиус Жуниор пропустит из-за травмы больше месяца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор может пропустить больше месяца из-за травмы. Бразилец повредил заднюю поверхность правого бедра в матче Ла Лиги с "Сельтой".

По информации AS, травма оказалась серьезнее, чем предполагалось – вероятно, у Винисиуса разрыв мышцы. Поэтому он может пропустить от 4 до 6 недель.

В прошлом сезоне 23-летний бразилец в 55 матчах за мадридцев забил 23 гола и отдал 21 голевую передачу.

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В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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