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ВАР ошибочно засчитал гол в ворота Барселоны
Гол Александра Серлота Барселоне был засчитан ошибочно
relevo
Норвежец Серлот сравнял счет на 40-й минуте матча 3-го тура Ла Лиги "Вильярреал" - "Барселона" (3:4), сделав счет 2:2. ВАР изучил момент на предмет офсайда и сообщил главному арбитру матча Алехандро Эрнандесу Эрнандесу, что гол был забит по правилам.
Однако, вероятно, Серлот все же находился в офсайде. Как пишут Diario Sport и Relevo, судьи ВАР неправильно провели офсайдные линии, сделав проекцию по колену форварда "Вильярреала". При этом самой выдвинутой вперед частью тела Серлота была голова. Если бы проекцию провели по ней, то Серлот опередил бы Жюля Кунде, и было бы зафиксировано положение "вне игры".
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