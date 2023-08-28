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ВАР ошибочно засчитал гол в ворота Барселоны

Испания
(1 голосов)

Гол Александра Серлота Барселоне был засчитан ошибочно

ВАР ошибочно засчитал гол в ворота Барселоны

relevo

UA-Футбол
Новина українською

Норвежец Серлот сравнял счет на 40-й минуте матча 3-го тура Ла Лиги "Вильярреал" - "Барселона" (3:4), сделав счет 2:2. ВАР изучил момент на предмет офсайда и сообщил главному арбитру матча Алехандро Эрнандесу Эрнандесу, что гол был забит по правилам.

Однако, вероятно, Серлот все же находился в офсайде. Как пишут Diario Sport и Relevo, судьи ВАР неправильно провели офсайдные линии, сделав проекцию по колену форварда "Вильярреала". При этом самой выдвинутой вперед частью тела Серлота была голова. Если бы проекцию провели по ней, то Серлот опередил бы Жюля Кунде, и было бы зафиксировано положение "вне игры".

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В статье: Барселона Вильярреал
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Источник:
sport.es

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Комментарии (6)
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oda1979 (Запорожье)
28.08.2023 в 15:24
Уже и линии не такие:))) шлемазлы уже такой бред разгоняют.. скоро на цвет линий будут жаловаться.
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Romantíco777 (Alicante)
28.08.2023 в 15:37
Да это все Перес линии рисовал)))))
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.08.2023 в 15:10
И у меня были сомнения. А что по этому поводу скажут фанаты Реала?
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+1
-1
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hrdhrd (Україна)
28.08.2023 в 15:22
То что при наличии ошибок, все о них говорят. И поэтому ваши регулярные жалобы по любому поводу и после каждого матча не имеют смысла. Вот была ошибка, вот о ней написали. А в предыдущих матчах все было чисто
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0
-1
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Romantíco777 (Alicante)
28.08.2023 в 15:36
Какие-то сомнительные источники пишут...
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0
0
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Бapceлиниус
28.08.2023 в 14:19
Ну вот, шоб не говорили, шо Барсе подсуживают. У меня ещё во время матча возникли очень большие сомнения в правильности начертания линии. А если б Барса не выиграла? Отож.
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+1
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