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Мать главы федерации футбола Испании заперлась в церкви и объявила голодовку

Испания
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Мать Луиса Рубиалеса объявила голодовку из-за охоты на ее сына после поцелуя

Мать главы федерации футбола Испании заперлась в церкви и объявила голодовку

Eurosport

UA-Футбол
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Глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после победы испанок в финале чемпионата мира. Рубиалес отказался покидать свой пост, впоследствии ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.

Анхелес Бехар сегодня утром заперлась в церкви в городе Мотриль и объявила голодовку до тех пор, пока не будет найдено решение проблемы "кровавой и бесчеловечной охоты" на ее сына.

Мать Рубиалеса вместе с сестрой осталась в церкви после того, как ее покинул священник, и заперлась там. По ее словам, голодовка будет длиться "день и ночь".

По мнению матери, сексуального насилия в случае с поцелуем не было, так как "есть согласие обеих сторон, как видно на фото".

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В статье: Луис Рубиалес
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Источник:
marca

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