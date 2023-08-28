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Мать главы федерации футбола Испании заперлась в церкви и объявила голодовку
Мать Луиса Рубиалеса объявила голодовку из-за охоты на ее сына после поцелуя
Eurosport
Глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения после победы испанок в финале чемпионата мира. Рубиалес отказался покидать свой пост, впоследствии ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.
Анхелес Бехар сегодня утром заперлась в церкви в городе Мотриль и объявила голодовку до тех пор, пока не будет найдено решение проблемы "кровавой и бесчеловечной охоты" на ее сына.
Мать Рубиалеса вместе с сестрой осталась в церкви после того, как ее покинул священник, и заперлась там. По ее словам, голодовка будет длиться "день и ночь".
По мнению матери, сексуального насилия в случае с поцелуем не было, так как "есть согласие обеих сторон, как видно на фото".
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