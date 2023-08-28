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В RFEF пожаловались в УЕФА на действия правительства Испании в отношении Рубиалеса. Ассоциация не будет вмешиваться
Лояльный Рубиалесу генеральный директор написал жалобу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Borja B. Hojas
Генеральный секретарь RFEF Андреу Кампс в пятницу направил жалобу в УЕФА на действия правительства Испании в отношении главы Королевской федерации футбола Испании. В организации ответили, что не будут вмешиваться в ситуацию.
Теперь Испания не рискует остаться без еврокубковых и футбольных соревнований под эгидой УЕФА из-за скандала с Рубиалесом.
Отметим, что после отправки этого письма Высший спортивный совет Испании пожаловался на Рубиалеса в CAS (спортивный апелляционный суд), а в ФИФА приняли решение отстранить Луиса от имполнения обязанностей главы RFEF.
Все началось после поцелуя Луисом Рубиалесом футболистки сборной Испании Дженифер Эрмосо во время празднования победы на женском Мундиале. После случившегося, глава RFEF приписал футболистке слова, которых она не говорила, оправдывающие его.
#ÚltimaHora ‼️ UEFA va a “pasar” de la RFEF.— Relevo (@relevo) August 28, 2023
????Han recibido un escrito, firmado por el brazo fuerte de Rubiales que sigue en la Federación, Andreu Camps.
????No van a intervenir. No hay ningún riesgo de que España quede fuera de ninguna competición europea.
✍️@sergiofernan5ez pic.twitter.com/VY0IOlPKHf
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