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В RFEF пожаловались в УЕФА на действия правительства Испании в отношении Рубиалеса. Ассоциация не будет вмешиваться

Испания
(1 голосов)

Лояльный Рубиалесу генеральный директор написал жалобу

В RFEF пожаловались в УЕФА на действия правительства Испании в отношении Рубиалеса. Ассоциация не будет вмешиваться

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Borja B. Hojas

Новина українською

Генеральный секретарь RFEF Андреу Кампс в пятницу направил жалобу в УЕФА на действия правительства Испании в отношении главы Королевской федерации футбола Испании. В организации ответили, что не будут вмешиваться в ситуацию.

Теперь Испания не рискует остаться без еврокубковых и футбольных соревнований под эгидой УЕФА из-за скандала с Рубиалесом.

Отметим, что после отправки этого письма Высший спортивный совет Испании пожаловался на Рубиалеса в CAS (спортивный апелляционный суд), а в ФИФА приняли решение отстранить Луиса от имполнения обязанностей главы RFEF.

Все началось после поцелуя Луисом Рубиалесом футболистки сборной Испании Дженифер Эрмосо во время празднования победы на женском Мундиале. После случившегося, глава RFEF приписал футболистке слова, которых она не говорила, оправдывающие его.

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В статье: УЕФА Луис Рубиалес
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Источник:
ondacero.es

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Комментарии (1)
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Бapceлиниус
28.08.2023 в 18:09
Блъ, из-за этого поцелуя уже раздули такую шнягу, шо пздц. Вот, шо значит людям нечем заняться, чем-то полезным, например, соседу огород вскопать, чужому ребёнку конфетку дать, котёнку молока налить... сделать скворечник.
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