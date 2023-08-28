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СМИ: У Винисиуса травма двуглавой мышцы бедра. Известны сроки восстановления
Большая потеря для "Реала"
Фото: https://twitter.com/vinijr
У Винисиуса Жуниора была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра. Он может пропустить до 6 недель из-за повреждения.
Об этом сообщает журналист COPE Мигеля Анхеля Диаса.
Бразилец пропустит матчи против "Хетафе", "Реал Сосьедад", "Атлетико", "Лас-Пальмаса" и "Жироны". Также он пропустит первый тур группового этапа Лиги чемпионов.
Винисиус провел 3 матча в этом сезоне и забил 1 гол.
El Real Madrid confirma que Vinicius sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna derecha.— Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) August 28, 2023
El brasileño estará de baja alrededor de 6 semanas. Se perderá seguro:
???? Getafe, Real Sociedsd, Atlético de Madrid, Las Palmas Girona en Liga.
???? 1 jornada de Champions.
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