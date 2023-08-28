СМИ: У Винисиуса травма двуглавой мышцы бедра. Известны сроки восстановления

У Винисиуса Жуниора была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра. Он может пропустить до 6 недель из-за повреждения.

Об этом сообщает журналист COPE Мигеля Анхеля Диаса.

Бразилец пропустит матчи против "Хетафе", "Реал Сосьедад", "Атлетико", "Лас-Пальмаса" и "Жироны". Также он пропустит первый тур группового этапа Лиги чемпионов.

Винисиус провел 3 матча в этом сезоне и забил 1 гол.