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СМИ: У Винисиуса травма двуглавой мышцы бедра. Известны сроки восстановления

Испания
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Большая потеря для "Реала"

СМИ: У Винисиуса травма двуглавой мышцы бедра. Известны сроки восстановления

Фото: https://twitter.com/vinijr

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У Винисиуса Жуниора была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра. Он может пропустить до 6 недель из-за повреждения.

Об этом сообщает журналист COPE Мигеля Анхеля Диаса.

Бразилец пропустит матчи против "Хетафе", "Реал Сосьедад", "Атлетико", "Лас-Пальмаса" и "Жироны". Также он пропустит первый тур группового этапа Лиги чемпионов.

Винисиус провел 3 матча в этом сезоне и забил 1 гол.

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В статье: Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
realmadrid.com

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