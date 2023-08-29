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Райо помог, чем мог: Атлетико одержал крупнейшую выездную победу в истории клуба
Самая крупная выездная победа в Ла Лиге с 2026-го
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Атлетико" Мадрид обыграл "Райо Вальекано" (7:0) в 3-м туре чемпионата Испании. Это крупнейшая победа на выезде в истории клуба.
Мадридцы всего третий раз в истории в принципе забивают 7 голов на выезде. Раньше это происходило в матчах против "Химнастика Эспаньола" (8:3) и хихонского "Спортинга" (7:2) в 1922-м и 1948-м.
Это крупнейшая выездная победа в Ла лиге с 2016-го, когда "Барса" разгромила "Депортиво" (8:0).
RAY 0-7 ATM (Morata 84' y Llorente 86') - Tercer partido oficial en el que el Atlético de Madrid marca 7 goles jugando fuera de casa:— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) August 28, 2023
▪️ 29.01.1922: 3-8 contra la Gimnástica Española en el Campeonato Regional de Madrid.
▪️ 11.04.1948: 2-7 contra el Sporting en Primera División.
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