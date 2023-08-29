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Райо помог, чем мог: Атлетико одержал крупнейшую выездную победу в истории клуба

Испания
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(1 голосов)

Самая крупная выездная победа в Ла Лиге с 2026-го

Райо помог, чем мог: Атлетико одержал крупнейшую выездную победу в истории клуба

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

"Атлетико" Мадрид обыграл "Райо Вальекано" (7:0) в 3-м туре чемпионата Испании. Это крупнейшая победа на выезде в истории клуба.

Мадридцы всего третий раз в истории в принципе забивают 7 голов на выезде. Раньше это происходило в матчах против "Химнастика Эспаньола" (8:3) и хихонского "Спортинга" (7:2) в 1922-м и 1948-м.

Это крупнейшая выездная победа в Ла лиге с 2016-го, когда "Барса" разгромила "Депортиво" (8:0).

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В статье: Атлетико (Мадрид) Райо Вальекано (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Djibouti (Djibouti)
29.08.2023 в 01:34
З 2026 року це як ?
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