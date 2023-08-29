Райо помог, чем мог: Атлетико одержал крупнейшую выездную победу в истории клуба

"Атлетико" Мадрид обыграл "Райо Вальекано" (7:0) в 3-м туре чемпионата Испании. Это крупнейшая победа на выезде в истории клуба.

Мадридцы всего третий раз в истории в принципе забивают 7 голов на выезде. Раньше это происходило в матчах против "Химнастика Эспаньола" (8:3) и хихонского "Спортинга" (7:2) в 1922-м и 1948-м.

Это крупнейшая выездная победа в Ла лиге с 2016-го, когда "Барса" разгромила "Депортиво" (8:0).