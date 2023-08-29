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ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет
Это максимально допустимый срок для данной ситуации
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Международная федерация футбола (ФИФА) рассчитывает отстранить президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса на длительный срок.
Как сообщает Daily Mail, ФИФА собирается добиваться того, чтобы Рубиалесу не позволяли работать в футболе на протяжении 15 лет. Это максимально допустимый срок в ситуации с поцелуем футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо.
Ранее прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса.
20 августа женская сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира Англию (1:0). Во время празднования Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Дженнифер Эрмосо.
25 августа он заявил что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку. После этого футболистки сборной Испании объявили что не будут выступать за национальную команду, если он не уйдет со своего поста.
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