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Лангле отказался расторгать контракт с Барселоной
Барса хочет разгрузить зарплатную ведомость
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Sport.es, каталонский клуб предложил защитнику расторгнуть контракт, но футболист ответил отказом. Он намерен заработать в этом сезоне – от 12 до 16 миллионов евро – за счет отсроченных платежей от "Барселоны".
"Барса" же хочет разгрузить свою зарплатную ведомость, поэтому была готова отпустить Лангле бесплатно, расторгнув с ним контракт.
С каталонцами связался "Лион" – французский клуб заинтересован в подписании 28-летнего защитника. Информации о желании игрока присоединиться к "Лиону" нет. Трансфер Клемана в другой клуб поможет "Барсе" сэкономить часть денег.
Лангле выступает за "Барселону" с 2018 года, провел за клуб 160 матчей.
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