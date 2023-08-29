Лангле отказался расторгать контракт с Барселоной

Как сообщает Sport.es, каталонский клуб предложил защитнику расторгнуть контракт, но футболист ответил отказом. Он намерен заработать в этом сезоне – от 12 до 16 миллионов евро – за счет отсроченных платежей от "Барселоны".

"Барса" же хочет разгрузить свою зарплатную ведомость, поэтому была готова отпустить Лангле бесплатно, расторгнув с ним контракт.

С каталонцами связался "Лион" – французский клуб заинтересован в подписании 28-летнего защитника. Информации о желании игрока присоединиться к "Лиону" нет. Трансфер Клемана в другой клуб поможет "Барсе" сэкономить часть денег.

Лангле выступает за "Барселону" с 2018 года, провел за клуб 160 матчей.