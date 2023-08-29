  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лангле отказался расторгать контракт с Барселоной
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лангле отказался расторгать контракт с Барселоной

Испания
(1 голосов)

Барса хочет разгрузить зарплатную ведомость

Лангле отказался расторгать контракт с Барселоной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Как сообщает Sport.es, каталонский клуб предложил защитнику расторгнуть контракт, но футболист ответил отказом. Он намерен заработать в этом сезоне – от 12 до 16 миллионов евро – за счет отсроченных платежей от "Барселоны".

"Барса" же хочет разгрузить свою зарплатную ведомость, поэтому была готова отпустить Лангле бесплатно, расторгнув с ним контракт.

С каталонцами связался "Лион" – французский клуб заинтересован в подписании 28-летнего защитника. Информации о желании игрока присоединиться к "Лиону" нет. Трансфер Клемана в другой клуб поможет "Барсе" сэкономить часть денег.

Лангле выступает за "Барселону" с 2018 года, провел за клуб 160 матчей.

По теме
yellow-arrow
Красотка дня. Невероятная жена Альваро Мораты, который снова зажигает за Атлетико. ФОТО
yellow-arrow
ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет
yellow-arrow
А это точно Симеоне? Райо Вальекано - Атлетико 0:7. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Клеман Лангле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде