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Педри, Иско, Рейна, Брашанец и Авила снялись в рекламе российского Okko

Испания
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Очередная репутационная потеря для Ла Лиги

Педри, Иско, Рейна, Брашанец и Авила снялись в рекламе российского Okko

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игроки Ла Лиги снялись в рекламе для российской стриминговой платформы Okko. В ролике приняли участие Педри, Иско, Пепе Рейна, Дарко Брашанец и Чими Авила.

В видео футболисты называют свои имена и зовут смотреть за ними на Okko.

Ранее игроки "Барселоны" попали в скандал связанный с видео для российских фанатов клуба, с которыми футболисты пообещали "скоро встретиться". В итоге руководство клуба принесло извинения, заявив, что продолжает помагать Украине гуманитарно.

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В статье: Пепе Рейна Иско Ла Лига Педри
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