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Педри, Иско, Рейна, Брашанец и Авила снялись в рекламе российского Okko
Очередная репутационная потеря для Ла Лиги
Getty Images / Global Images Ukraine
Игроки Ла Лиги снялись в рекламе для российской стриминговой платформы Okko. В ролике приняли участие Педри, Иско, Пепе Рейна, Дарко Брашанец и Чими Авила.
В видео футболисты называют свои имена и зовут смотреть за ними на Okko.
Ранее игроки "Барселоны" попали в скандал связанный с видео для российских фанатов клуба, с которыми футболисты пообещали "скоро встретиться". В итоге руководство клуба принесло извинения, заявив, что продолжает помагать Украине гуманитарно.
Panie Piotrze, znowu tu jest jakaś kompromitacja. Piłkarze La Ligi(teraz już Pedri i inni sławni piłkarze jak Isco albo Pepe Reina) biorą udział w reklamie rosyjskiej OTT platformy okko. pic.twitter.com/nGVeOpkgNb— Antoni ???????????????? (@ASharaburyak) August 29, 2023
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