Педри, Иско, Рейна, Брашанец и Авила снялись в рекламе российского Okko

Игроки Ла Лиги снялись в рекламе для российской стриминговой платформы Okko. В ролике приняли участие Педри, Иско, Пепе Рейна, Дарко Брашанец и Чими Авила.

В видео футболисты называют свои имена и зовут смотреть за ними на Okko.

Ранее игроки "Барселоны" попали в скандал связанный с видео для российских фанатов клуба, с которыми футболисты пообещали "скоро встретиться". В итоге руководство клуба принесло извинения, заявив, что продолжает помагать Украине гуманитарно.