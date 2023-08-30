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Левандовский : Иногда у нас недостаточно игроков атаки, у меня нет поддержки
Роберт Левандовский недоволен игрой Барселоны в атаке.
Twitter FC Barcelona
Роберт Левандовский недоволен игрой "Барселоны" в атаке.
"Мы – "Барса", от нас ждут не только побед, но и хорошего атакующего футбола. В последнее время все было не так, как должно быть, поэтому мы изо всех сил старались создавать больше моментов в матчах... Когда выходят Ферран Торрес или Ансу Фати – два атакующих игрока, – мы создаем больше. Иногда мы не играем с достаточным количеством атакующих игроков, у меня нет поддержки, и поэтому я ищу лучшее решение для команды.
В последних двух матчах у меня было не так много моментов, поскольку я не так часто получал мяч, поэтому иногда мне приходилось создавать их самому.
Мне нужно поддерживать свой уровень, вернуться в нужное русло. Я буду становиться лучше с каждой игрой. Каждый сезон индивидуален, и этот сезон очень длинный. У нас будет еще много игр, и я думаю, что важно не как ты начинаешь, а как заканчиваешь", – сказал нападающий "Барселоны" в интервью Eleven Sports.
В прошлом сезоне Роберт сыграл 46 поединков за "Барсу", забил 33 мяча и отдал 8 ассистов.
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