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Реал не подпишет Мбаппе до завершения трансферного окна – Marca

Испания
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Следующий сезон француз отыграет в "ПСЖ"

Реал не подпишет Мбаппе до завершения трансферного окна – Marca

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Новина українською

"Реал" не собирается делать новых трансферов, несмотря на всевозможные слухи о приходе Килиана Мбаппе в последние дни лета. Клуб принял решение, что не будет подписывать новичков ещё несколько недель назад.

Ситуацию изменила серьезная травма Тибо Куртуа, из-за которой пришлось арендовать в "Челси" Кепу Аррисабалагу. Больше "Реал" покупать не собирается.

Мбаппе при этом вернулся в состав "ПСЖ" и похоже снова готов продолжить карьеру в столичном клубе, несмотря на мыльную оперу вокруг продления, имевшую место этим летом. Пока неизвестно продлит ли француз контракт, но следующий сезон он точно проведел в "ПСЖ".

Помимо Кепы этим летом "сливочные" подписали Франа Гарсию, Джуда Беллингема, Арду Гюлера и арендовали Хоселу.

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В статье: Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
marca.com

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