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Реал не подпишет Мбаппе до завершения трансферного окна – Marca
Следующий сезон француз отыграет в "ПСЖ"
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
"Реал" не собирается делать новых трансферов, несмотря на всевозможные слухи о приходе Килиана Мбаппе в последние дни лета. Клуб принял решение, что не будет подписывать новичков ещё несколько недель назад.
Ситуацию изменила серьезная травма Тибо Куртуа, из-за которой пришлось арендовать в "Челси" Кепу Аррисабалагу. Больше "Реал" покупать не собирается.
Мбаппе при этом вернулся в состав "ПСЖ" и похоже снова готов продолжить карьеру в столичном клубе, несмотря на мыльную оперу вокруг продления, имевшую место этим летом. Пока неизвестно продлит ли француз контракт, но следующий сезон он точно проведел в "ПСЖ".
Помимо Кепы этим летом "сливочные" подписали Франа Гарсию, Джуда Беллингема, Арду Гюлера и арендовали Хоселу.
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