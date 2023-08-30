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Трансфер Канселу в Барселону поставлен на паузу. У клуба нет денег, чтобы завершить сделку

Испания
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Все из-за трудностей с немецкой Libero Football Finance

Трансфер Канселу в Барселону поставлен на паузу. У клуба нет денег, чтобы завершить сделку

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жоау Канселу провел в Лисабоне уже неделю из-за того, что его трансфер в "Барселону" откладывается. Португальский защитник был готов отбыть в Испанию ещё в понедельник, но в "блаугране" его попросили подождать.

Все дело в том, что у клуба нет денег на аренду португальца из-за проблем со сделкой с немецким инвестиционным фондом Libero Football Finance. В "Барселоне" утверждают, что сторона инвесторов задерживает платеж, в то время как на немецкой стороне утверждают, что "Барселона" запросила изменения в сделке.

В любом случвае, президент "Барселоны" Жоан Лапорта и финансовый директор Ферран Олив собираются поставить под угрозу собственные средства, получив от банка вложение в размере 20 миллионов евро. Это уже третья подобная инвестиция за 12 месяцев.

Напомним, что "Барселона" арендует Жоау Канселу на сезон с правом выкупа, которое может стать обязательством по достижению определенных статистических показателей.

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В статье: Барселона Жоау Канселу
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Источник:
theathletic.com

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