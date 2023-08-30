Беллингем – лучший игрок Ла Лиги в августе

Ла Лига назвала лучшего игрока месяца – им стал Джуд Беллингем из "Реала". В 3-х матчах чемпионата Испании у англичанина 4 гола и 1 результативный пас.

Беллингем забил гол в ворота "Атлетика" (2:0) в первом туре чемпионата Испании, забил дважды и отдал результативный пас против "Альмерии" (3:1) и забил победный гол в ворота "Сельты" (1:0).

Беллингем перешел этим летом из "Боруссии" Дортмунд за 103 миллиона евро без учета бонусов. 20-летний футболист оценивается в 120 миллионов евро.