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Беллингем – лучший игрок Ла Лиги в августе
Это его первый месяц в чемпионате Испании
Фото: twitter.com/BellinghamJude
Ла Лига назвала лучшего игрока месяца – им стал Джуд Беллингем из "Реала". В 3-х матчах чемпионата Испании у англичанина 4 гола и 1 результативный пас.
Беллингем забил гол в ворота "Атлетика" (2:0) в первом туре чемпионата Испании, забил дважды и отдал результативный пас против "Альмерии" (3:1) и забил победный гол в ворота "Сельты" (1:0).
Беллингем перешел этим летом из "Боруссии" Дортмунд за 103 миллиона евро без учета бонусов. 20-летний футболист оценивается в 120 миллионов евро.
Cuatro goles y...— LALIGA (@LaLiga) August 30, 2023
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???? ¡@BellinghamJude, futbolista del @realmadrid, es el Jugador Del Mes de agosto en #LALIGAEASPORTS!#PremiosLALIGA#POTM x @easportsfces pic.twitter.com/gCJMetogiK
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