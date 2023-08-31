В Испании объявили претендентов на лучшего тренера месяца в Ла Лиге. Кроме тренера "Реала", Карло Анчелотти на приз претендуют Рубен Бараха ("Валенсия") и Мичел Санчес ("Жирона").

"Реал" после трех туров является единственной командой, не терявшей очки, в активе мадридцев три победы.

Все три победы "Реал" одержал на выезде, побеждал "Атлетик Б". 2:0, "Альмерию" 3:1 и "Сельту" 1:0.

"Жирона" набрала в 3 турах 7 очков, сыграла на выезде в ничью с "Реал Сосьедадом" 1:1, победила "Севилью" 2:1; В родных стенах разгромили "Хетафе" 3:0.

"Валенсия" в последнем туре проиграла дома "Осасуне" 2:1, к этому матчу одержала две победы, сначала на выезде обыграли "Севилью" 2:1, а затем минимально обыграли "Лас Пальмас" дома 1:0.